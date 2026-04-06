ಮಠಗಳಿಂದ ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ಸಾಧ್ಯ

<p>ಬೆಳಕವಾಡಿ: ‘ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಜನರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಮಠಗಳ ಪಾತ್ರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸುತ್ತೂರು ವೀರ ಸಿಂಹಾಸನ ಮಠದ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಭಾನುವಾರ ಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಿದ್ಧಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಪಟ್ಟದ ಮಠದ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ, ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಮಹಾಂತಸ್ವಾಮಿ ಸಂಸ್ಮರಣೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ಧಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಹೊಸಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಠವನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಹಿರಿಯ ಶ್ರೀಗಳು 1930 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಮಠದ ಪಟ್ಟಾಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ , ಮಠದ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ, ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಠದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹೋಮ, ಹವನ, ಪ್ರವೇಶ, ಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಹೊರ ಮಠದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಠದಲ್ಲಿ ಏಕದಶ ರುದ್ರಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಶಿವಪೂಜೆ, ಪಾದಪೂಜೆಗಳು ಕನಕಪುರ ದೇಗುಲ ಮಠದ ಕಿರಿಯ ಚನ್ನಬಸವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ರಾತ್ರಿ ವಿವಿಧ ಮಠಗಳ 11 ಮಂದಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಮಠದ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರವನ್ನು ತುಮಕೂರು ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಮಠದ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಮಠದ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ವೀರ ಸಿಂಹಾಸನ ಶಿಲಾಮಠದ ಸಿದ್ಧಮಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಹೊರ ಮಠದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬಸವನಬಾಗಿಲು ಉದ್ಘಾಟನೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಸವೇಶ್ವರ ಪುತ್ಥಳಿಯನ್ನು ಮೈಸೂರು ಕುಂದೂರು ಮಠದ ಶರತ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಗುರು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಪುತ್ಥಳಿಯನ್ನು ಎಂ.ಎಲ್. ಹುಂಡಿ ಮಠದ ಗೌರಿಶಂಕರ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಮಲೆಮಹದೇಶ್ವರ ಪುತ್ಥಳಿಯನ್ನು ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದ ಸಾಲೂರು ಬೃಹನ್ಮಠದ ಶಾಂತ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಪುತ್ಥಳಿಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಗುರುವಣ್ಣ ದೇವರ ಮಠದ ನಂಜುಂಡ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿ ಪುತ್ಥಳಿಯನ್ನು ಮೈಸೂರು ನೀಲಕಂಠಸ್ವಾಮಿ ಮಠದ ಸಿದ್ಧಮಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿದರು. ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಬಸವೇಶ್ವರ, ಮಹಾಂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾಜಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಬಿ.ಸೋಮಶೇಖರ್ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಕೆ.ಅನ್ನದಾನಿ, ಯಮದೂರು ಸಿದ್ಧರಾಜು, ಪ್ರೊ.ಡಿ.ಎಸ್. ಸದಾಶಿವ ಮೂರ್ತಿ, ಬಸವೇಶ್ವರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಎಲ್.ನಾಗರಾಜು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಎಸ್. ಪ್ರಕಾಶ್ , ಎಸ್. ನಂಜಪ್ಪ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪಿ.ಲೋಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಖಜಾಂಚಿ ಗೌಡರ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260406-40-1030440508</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>