ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ: ಕಾಳಮ್ಮದೇವಿ ಅದ್ದೂರಿ ರಥೋತ್ಸವ

<p><strong>ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ:</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಳಮ್ಮನ ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮದೇವತೆ ಕಾಳಮ್ಮದೇವಿಯ ರಥೋತ್ಸವ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು. ಎರಡು ದಿನ ಗ್ರಾಮದೇವತೆ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ, ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ನೂರಾರು ಭಕ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಗೆ ನೂರಾರು ಭಕ್ತರು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರು. ಅರ್ಚಕರು ದೇವಿಯ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ ವಿಧಾನದಂತೆ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರುವಂತೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಭಕ್ತರು ದೇವಿಗೆ ಜಯ ಘೋಷ ಕೂಗುತ್ತಾ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಹಿಳೆಯರು ಮನೆ ಮುಂದೆ ರಂಗೋಲಿ ಬಿಡಿಸಿ, ಶ್ರದ್ದಾ ಭಕ್ತಿ ಯಿಂದ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಹರಕೆ ನಿವೇದಿಸಿದರು.</p>.<p>ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರಾಂಗಣಕ್ಕೆ ತಂದಾಗ ಹೂವಿನಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ರಥದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕರು ದೇವಿಯ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು. ಶಾಸಕ ಡಿ.ರವಿಶಂಕರ್ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಪುಪ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ನೂರಾರು ಭಕ್ತರು, ಮಹಿಳೆಯರು ರಥವನ್ನು ದೇವಾಲಯದ ಸುತ್ತ ಮೂರು ಸುತ್ತು ಎಳೆದರು. ವಿವಿಧ ಛದ್ಮವೇಷದಾರಿಗಳ ಕಲಾ ತಂಡಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ರುಕಿಯಾಬೇಗಂ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಶಾಸಕ ಡಿ.ರವಿಶಂಕರ್ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ರುಖಿಯಾಬೇಗಂ ಅವರನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ದೇವಾಲಯ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಗೌರವಿಸಿದರು. ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ತುಕಾರಾಮ್, ಎಟಿಎಸ್ ಸುರೇಶ್, ಶಿವ, ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರಾದ ಮೀಸೆ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ, ಕೆ.ಎಸ್. ರಾಜೇಗೌಡ, ಕೋಮಲಾಚಾರಿ, ಕಿಂದರಜೋಗಿ ಕೃಷ್ಣ, ದಮಯಂತಿಮಹದೇವ್, ಅಂಬಿಕಾಕೃಷ್ಣ, ಜಯಮ್ಮಸ್ವಾಮಿಗೌಡ, ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಚಂದ್ರೇಗೌಡ, ಉಪ್ಪಾರ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ, ರಂಗೇಗೌಡ, ಮಾಸ್ತಿಗೌಡ,ಸ್ವಾಮಿ, ಹೋಟಲ್ ನಾಗಣ್ಣ, ಸ್ವಾಮಿನಾಯಕ, ಬಾಲು, ನಿಂಗಾಚಾರಿ, ಜೆಸಿಬಿ ಬಲರಾಮ, ಗಡ್ಡ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.