<p><strong>ಮೈಸೂರು:</strong> ಇಲ್ಲಿನ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವತಿಯಿಂದ ಶನಿವಾರ ‘ವಿಶ್ವ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ದಿನ’ದ ಅಂಗವಾಗಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಜಾಗೃತಿ ರ್ಯಾಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.</p><p>ಅಪರಾಧ ಮತ್ತು ಸಂಚಾರ ವಿಭಾಗದ ಡಿಸಿಪಿ ಕೆ.ಎಸ್. ಸುಂದರ್ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಎನ್.ಆರ್. ವಿಭಾಗದ ಎಸಿಪಿ ಕೆ.ಟಿ. ಮ್ಯಾಥ್ಯೂಸ್ ಥಾಮಸ್ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿದರು.</p><p>‘ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ರೋಗಿಯನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಜೀವದ ಭರವಸೆಯನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಹಕಾರದ ಕೊರತೆಯಾದರೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷವೂ ರೋಗಿಯ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ, ಆ ವಾಹನಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಸುಂದರ್ರಾಜ್ ಹೇಳಿದರು.</p><p>‘ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷವೂ ಮುಖ್ಯ. ನಾವು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿ ಸಣ್ಣ ಸಹಾಯವೂ ಒಂದು ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಬಲ್ಲದು’ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p><p>ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಂದರ್, ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂದೀಪ್ಪಟೇಲ್ ಬಿ.ಜೆ., ಸೀನಿಯರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಡಾ.ಮಕ್ಸೂದ್ ಅಹ್ಮದ್, ಡಾ.ಸಿ.ಬಿ. ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>