ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಜಾಗೃತಿ ಅಗತ್ಯ: ಎಂ.ಕೆ. ಸೋಮಶೇಖರ್

<p><strong>ಮೈಸೂರು:</strong> 'ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ' ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಎಂ.ಕೆ. ಸೋಮಶೇಖರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಭಾರತ್ ಭೀಮ್ ಸೇನೆ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕ ಹಾಗೂ ತುಳಸಿ ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರಂನ ಧರಂಸಿಂಗ್ ಕಾಲೊನಿ 'ಬಿ' ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮಹಿಳೆಯರು ಸಮಾನ ಹಕ್ಕು ಪಡೆದು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಸಂವಿಧಾನ ಕಾರಣ. ಪ್ರತಿ ಮಹಿಳೆಯೂ ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲೇಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷರಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮ ಜ್ಞಾನ, ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ<br />ರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು, ಜ್ಞಾನ, ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಂಘಟಿತರಾಗಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷಣ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಬೇಕು. <br />ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬದ ಸ್ತ್ರೀಯರೂ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದಾಗ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಾಧಕರಾದ ಜಯನಗರ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಪ್ರಸೂತಿ ತಜ್ಞೆ ಡಾ.ವೀಣಾ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಾದ ಕೋಮಲಾ, ಗೀತಾ, ಆಟೊ ಚಾಲಕಿಯರಾದ ರೇಣುಕಾದೇವಿ, ಶಿಲ್ಪಾ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಡಾ. ವೀಣಾ, 'ಇಂದು ಕೇವಲ ಮುಖ್ಯ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾದವಳು ಮನೆಯೊಳಗಿನ ಗೃಹಿಣಿ. ಗೃಹಿಣಿಯರು ಕೂಡ ಇಂತಹ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಭಿನಂದನೆಗೆ ಅರ್ಹರು. ಅವರನ್ನು ಸಹ ಗುರುತಿಸಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಭಾರತ್ ಭೀಮ್ ಸೇನೆ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಿನೇಶ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಶವಂತ್ ಕುಮಾರ್, ಸಂಘಟನೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಹದೇವಮ್ಮ, ತುಳಸಿ ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಂಜುಳಾ, ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿ ಸುಹಾಸಿನಿ, ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ನಿರ್ಮಲಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ವಿ.ಪಿ ಸುಶೀಲಾ, ಸಮತಾ ಸೊಸೈಟಿಯ ದೀಪಬುದ್ದೆ, ಉಪನ್ಯಾಸಕ <br />ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಪಾಲಿಕೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯೆ ಶೋಭಾ ಸುನಿಲ್, ಉಮಾಮಣಿ ಮಾದೇಗೌಡ, ಕಮಲಾ ನಟರಾಜ್ ಇದ್ದರು.</p>