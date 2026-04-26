ಬೈಲುಕುಪ್ಪೆ ಟಿಬೆಟಿಯನ್‌ ಕ್ಯಾಂಪ್‌, ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

ಮೈಸೂರು: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೈಲುಕುಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿರುವ ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ (ವಸಾಹತು ಪ್ರದೇಶ) ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ 'ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್' ರೇಡಿಯೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿವೆ' ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬೌದ್ಧ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಈ ಮಾಂಟೆಸರಿಯು (ಬೌದ್ಧವಿಹಾರ) ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧನು ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಪಡೆದನು. ಪ್ರಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೈಲುಕುಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿರುವ ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

'ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಪ್ರದೇಶವು 100 ಎಕರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿದೆ. ಇದನ್ನು 700ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಭೇದದ ಮರಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ, ನಳನಳಿಸುವ ಅರಣ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಧರ್ಮಗುರು ಸಮ್ಟೆನ್ಲಿಂಗ್ಪಾ ರಿನ್ಪೋಚೆ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಬರಡಾಗಿದ್ದ ಭೂಮಿಯನ್ನು 100 ಎಕರೆ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವಲಯವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ' ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದು 1995ರಲ್ಲಿ ರಿನ್ಪೋಚೆ ಅವರು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಪುನರುಜ್ಜೀವನದ ಧ್ಯೇಯದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಬೋಧಿಸತ್ವ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಡಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಳಂದ ಶಾಲೆಯನ್ನೂ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನೂ ಪಡೆಯುವ ಗುರುಕುಲ ಪದ್ಧತಿಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ.

ಬುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ, 'ಭಗವಾನ್ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಜಗತ್ತು ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ಷಗಳ ನಡುವೆ, ಬುದ್ಧನ ಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಕರುಣೆಯ ಸಂದೇಶವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ: ಬೈಲುಕುಪ್ಪೆಯು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ವಸಾಹತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಆಕರ್ಷಕ ಬೌದ್ಧವಿಹಾರಗಳು, ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೆಂಪಲ್' (ನಮ್ರೋಲಿಂಗ್ ವಿಹಾರ) ಹೊಂದಿದೆ. ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಕೇಂದ್ರವೂ ಹೌದು. ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವೂ ಆಗಿದೆ. ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಶಿಸ್ತು ಮೊದಲಾದ ಕಾರಣಗಳಿಂದಲೂ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಗಮನಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ನಮ್ರೋಲಿಂಗ್ ವಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧನ ಬೃಹತ್ ಬಂಗಾರದ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು, ಸುಂದರವಾದ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರಗಳಿವೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು, ಅವರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪುಗಳು, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಶಾಪಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಟಿಬೆಟ್ ದೇಶದ ವಾತಾವರಣದ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತವೆ.