ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊಡುಗೆ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಅರ್ಹ: ಸಂಸದ ಯದುವೀರ್

<p><strong>ಮೈಸೂರು</strong>: 'ಕಾರ್ಮಿಕರು ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಗೌರವಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾಗಿವೆ' ಎಂದು ಸಂಸದ ಯದುವೀರ್ ಕೃಷ್ಣದತ್ತ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಹೇಳಿದರು.</p><p>ನಗರದ ಈಗಲ್ಬರ್ಗ್ ಗಾಲ್ಫ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ 'ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್' ತಂಡದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p><p>'ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಕಾರ್ಮಿಕರೂ ಮುಖ್ಯವೇ. ಅವರಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯಮವೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ' ಎಂದರು.</p><p>'ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಐಎಎಸ್, ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p><p>ಗಾಲ್ಫ್ ಕ್ಲಬ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು.</p><p>ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಂ.ಆರ್. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್, ಬಿ.ಪಿ.ಮಂಜುನಾಥ್, ಕೆ.ಎ.ಅನಿಲ್ಕುಮಾರ್, ಎಸ್.ಕೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಕೆ.ಕೆ.ನಂದನ್, ಕೆ.ಕೆ.ನವೀನ್, ಟಿ.ಎನ್. ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>