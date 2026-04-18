ಮುಡುಕುತೊರೆಯಲ್ಲಿ ಪರ್ವತ ಪರಿಷೆ ಪೂಜೆ

ತಿ.ನರಸೀಪುರ : ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಲಕಾಡು ಹೋಬಳಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸೋಮಶೈಲ ಖ್ಯಾತಿಯ ಮುಡುಕುತೊರೆಯ ಶ್ರೀ ಭ್ರಮರಾಂಬ ಸಮೇತ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪರ್ವತ ಪರಿಷೆ (ಬಟ್ಟಲು ಪೂಜೆ) ಅಂಗವಾಗಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಹಸ್ರಾರು ಭಕ್ತರು ಮುಡುಕುತೊರೆ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮೈಸೂರು ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಮಂಡ್ಯ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.ಬಟ್ಟಲು ಪೂಜೆಯ ವಿಶೇಷ ಹಿನ್ನೆಲೆ : ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರು ತವರು ಮನೆಯಾದ ಶ್ರೀಶೈಲ ಪರ್ವತದಿಂದ ಗಂಡನ ಮನೆಯಾದ ಮುಡುಕುತೊರೆಯ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿಯ ಗಿರಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭವೇ ಈ ಪೂಜೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಬಟ್ಟಲು ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆ ಮುತ್ತೈದೆಯರಿಗೆ ಅರಿಸಿನ, ಕುಂಕುಮ, ಬಾಗಿನ ಹಾಗೂ ಮಡಿಲಕ್ಕಿ ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಪರ್ವತ ಪರಿಷೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಮುತ್ತೈದೆಯರು ಅರಿಶಿನ-ಕುಂಕುಮ ಬಾಗಿನ ನೀಡಿದರು. ಈ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಮುತ್ತೈದೆಯರಿಗೆ ಸೌಭಾಗ್ಯ, ಸನ್ಮಂಗಳ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಕಾವೇರಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟಲು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಭಕ್ತರು ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಸರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು</p>.<p>ಗುರುವಾರವೇ ಮುಡುಕುತೊರೆಗೆಬಂದಿದ್ದ ಹಲವು ಭಕ್ತರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೀರು, ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಪಾನಕ, ಕೋಸಂಬರಿ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>