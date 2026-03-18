ಮೈಸೂರು: ಪ್ರತಿರೋಧದ ನಡುವೆ ಮುಂದುವರಿದ ‘ಪ್ರಸಾದ್’ ಕಾಮಗಾರಿ

'ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚೇ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದು ಬೆಟ್ಟದ ಧಾರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸದೇ ಪ್ರಸಾದ್ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ' ಎಂದೂ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.