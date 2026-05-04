ಮೈಸೂರು ದಸರೆಗಾದ ವೆಚ್ಚ ₹42.95 ಕೋಟಿ

<p><strong>ಮೈಸೂರು</strong>: ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ ವರ್ಷ (2025ರಲ್ಲಿ) ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಸಲಾದ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ನಾಡಹಬ್ಬ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹42.95 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 2024ರ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ₹41.69 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚಾಗಿತ್ತು.</p><p>ಹೋದ ವರ್ಷ ಸೆ.22ರಿಂದ ಅ.2ರವರೆಗೆ ಅಂದರೆ 11 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ದಸರಾ ನಡೆದಿತ್ತು. ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ‘ಬುಕರ್’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತಿ ಬಾನು ಮುಷ್ತಾಕ್ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ‘ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ’ಯ ದಿನವಾದ ಅ.2ರಂದು ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇದಾಗಿ, ಏಳು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಖರ್ಚು–ವೆಚ್ಚದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸೋಮವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.</p><p>‘ನಾಡಹಬ್ಬವನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಮೈಸೂರಿನವರೇ ಆದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ, ಅನುದಾನವನ್ನೂ ಒದಗಿಸಿದ್ದರು. </p><p>ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ₹ 30 ಕೋಟಿ, ಮೈಸೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಎಂಡಿಎ)ದಿಂದ ₹ 10 ಕೋಟಿ, ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಿಂದ ಬಂದ ಮೊತ್ತ 1.81 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ‘ಗೋಲ್ಡ್ಕಾರ್ಡ್’ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟದಿಂದ ₹ 3.21 ಕೋಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ₹ 45.03 ಕೋಟಿ ಅನುದಾದ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ₹ 42.95 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.</p><p>ಹೊರವಲಯದ ಉತ್ತನಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ನಡೆಸಲಾದ, ಖ್ಯಾತ ಹಾಗೂ ಬಹುಭಾಷಾ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದ ‘ಯುವ ದಸರಾ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆಂದೇ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹ 15.94 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ! ವೈಮಾನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನ (ಏರ್ಶೋ) ₹55 ಲಕ್ಷ ವಿನಿಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು ₹ 37,27,185 ಮೊತ್ತವನ್ನು ಐಟಿ + ಜಿಎಸ್ಟಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><strong>ಖರ್ಚು–ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ (</strong>ಉಪಸಮಿತಿ;ಅನುದಾನ (₹ಗಳಲ್ಲಿ))</p><p>ಸ್ವಾಗತ ಆಮಂತ್ರಣ, ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ : 5,57,37,095 </p><p>ಮೆರವಣಿಗೆ : 1,60,00,000</p><p>ಪಂಜಿನ ಕವಾಯತು: 1,48,00,000</p><p>ರೈತ ದಸರಾ : 52,00,000 </p><p>ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ದಸರಾ: 2,08,00,000</p><p>ಲಲಿತಕಲೆ: 22,00,000</p><p>ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ: 68,90,000</p><p>ಯೋಗ ದಸರಾ: 23,00,000</p><p>ಯುವ ದಸರಾ: 15,94,00,000</p><p>ಯುವ ಸಂಭ್ರಮ: 2,52,50,000</p><p>ಮಹಿಳಾ, ಮಕ್ಕಳ ದಸರಾ: 40,00,000</p><p>ಚಲನಚಿತ್ರ: 40,50,000</p><p>ಕುಸ್ತಿ: 49,00,000</p><p>ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ(ಗಜಪಯಣ, ಅರಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ): 80,00,000</p><p>ನಂಜನಗೂಡು ಶ್ರೀಕಂಠೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: 60,00,000</p><p>ರಂಗಾಯಣ(ನವರಾತ್ರಿ ರಂಗೋತ್ಸವ): 10,00,000</p><p>ಒಟ್ಟು: 33,72,27,095</p>.<p><strong>ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ ವೆಚ್ಚ</strong></p><p>ವಿವಿಧ ಅನುಷ್ಠಾನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ: 5,73,72,727</p><p>ಏರ್ ಶೋ: 55,00,000</p>.<p><strong>ಇತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ </strong></p><p>ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ: 2,00,00,000</p><p>ಕರ್ನಾಟಕ ವಸ್ತುಪ್ರದರ್ಶನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ: 55,00,000</p><p>ಐಟಿ + ಜಿಎಸ್ಟಿ: 37,27,185 </p><p>ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ: 2,00,000</p><p>ಒಟ್ಟು: 2,94,27,185</p>.<p><strong>ಸ್ವೀಕೃತವಾದ ಅನುದಾನ</strong></p><p>ಸರ್ಕಾರರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ: 30,00,00,000</p><p>ಎಂಡಿಎನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ: 10,00,00,000 </p><p>ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದ ಮೊಬಲಗು: 1,81,96,000</p><p>ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಬಂದ ಆದಾಯ: 3,21,92,055</p><p>ಒಟ್ಟು ಸ್ವೀಕೃತಿ: 45,03,88,055</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>