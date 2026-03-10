ಮೈಸೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಬಜೆಟ್‌: ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ₹460 ಕೋಟಿ

<p><strong>ಮೈಸೂರು</strong>: ನಿವೇಶನ ರಹಿತರಿಗೆ ಸೂರು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಬರೋಬ್ಬರಿ 2ಸಾವಿರ ಎಕರೆಯಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ₹460 ಕೋಟಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದೆ.</p>.<p>ಮುಡಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತರೆಡ್ಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ವಿಶೇಷ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಡಿಎ ಆಯುಕ್ತ ಕೆ.ಆರ್. ರಕ್ಷಿತ್ 2026–27ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದರು. ಸೀಮಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬಜೆಟ್ನ ಬಹುಪಾಲು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿತ ಬಡಾವಣೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಲವಾಲ ಹೋಬಳಿಯ ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ, ಕಮರಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ರೈತರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರುವ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಎಂಡಿಎ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಿದೆ. 50:50 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ನಿವೇಶನಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ 50ರಷ್ಟನ್ನು ಎಂಡಿಎ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಉಳಿದ ಶೇ 50ರಷ್ಟನ್ನು ಭೂಮಾಲೀಕರಿಗೆ ನೀಡಲಿದೆ.</p>.<p>‘ಈಗಾಗಲೇ 500 ಎಕರೆಯಷ್ಟು ಭೂಮಾಲೀಕರು ಯೋಜನೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನಿಷ್ಠ 1 ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಖಾತ್ರಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಸರ್ಕಾರದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದು ಯೋಜನೆ ಆರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ. ರೈತರಿಗೆ ನಿವೇಶನ ನೀಡುವ ಕಾರಣ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಬಡಾವಣೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿರಿಸಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತರೆಡ್ಡಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>‘ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಸುತ್ತ ಮತ್ತೊಂದು ಪೆರಿಫರಲ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಡಿಪಿಆರ್ಗಾಗಿ ₹7.43 ಕೋಟಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯೋಜನೆ ಸಂಬಂಧ ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆಗಿದೆ’ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><strong>ಕಟ್ಟಡ ನವೀಕರಣ: </strong>ಸರ್ಕಾರ ಮೈಸೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನು (ಮುಡಾ) ಕೈಬಿಟ್ಟು ಮೈಸೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ರಚಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಕಚೇರಿ ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಎಂಡಿಎ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹15 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ಈ ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬಳಸಿ ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡದ ದುರಸ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><strong>ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ₹64 ಕೋಟಿ: </strong>ಮುಂಬರುವ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಗರದ ವಿವಿಧ ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾಗಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ₹64.21 ಕೋಟಿ ವಿನಿಯೋಗಿಸಲಿದೆ. ಇಲವಾಲ, ಸಾಹುಕಾರ್ಹುಂಡಿ, ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ, ಭುಗತಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕಹಳ್ಳಿ, ನಾಡನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕೂರ್ಗಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿನ ಕಲ್ಯಾಣಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><strong>ಇತರೆ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ: </strong>ನಗರವಾಸಿಗಳಿಗೆ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಸಲುವಾಗಿ ಕಬಿನಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ₹3.5 ಕೋಟಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಕೀರ್ಣ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ₹31.9 ಕೋಟಿ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಇದೇ ವೇಳೆ 2025–26ನೇ ಸಾಲಿನ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆಯವ್ಯಯವನ್ನೂ ಆಯುಕ್ತರು ಸಭೆಗೆ ಮಂಡಿಸಿದರು.</p>.<p><strong>ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ₹20 ಕೋಟಿ</strong></p><p> ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಬಡಾವಣೆ ರಚನೆಗಾಗಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸದೇ ಇರುವ ವಿಜಯಶ್ರೀಪುರ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿರುವ 90 ಎಕರೆಯಷ್ಟು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಮುಡಾ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ₹20 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಮೀನು ಅತಿಕ್ರಮಣ ಆಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹಂಚುವ ಮೂಲಕ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಂಡಿಎ ಯೋಜಿಸಿದೆ.</p>.<p><strong>ಮೊದಲ ಬಜೆಟ್: ಶಾಸಕರಿಗಿಲ್ಲ ಸ್ಥಾನ</strong></p><p> ಎಂಡಿಎ ರಚನೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಮಂಡನೆಯಾದ ಚೊಚ್ಚಲ ಬಜೆಟ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಮುಡಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಎಂಡಿಎನಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಕೊಕ್ ನೀಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೈಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಡಳಿತ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಂಡಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ ರೆಡ್ಡಿ ಆಯುಕ್ತ ಕೆ.ಆರ್. ರಕ್ಷಿತ್ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸೆಸ್ಕ್ ಮುಖ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಎ.ಎ. ಸುನಿಲ್ಕುಮಾರ್ ಎಂಡಿಎ ನಗರ ಯೋಜನಾ ಸದಸ್ಯ ಶಿವರಾಮಯ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಸದಸ್ಯ ಸಿ.ಎಸ್. ಮಂಜು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ. ಜಾನ್ಸನ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ ಮುಖ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಸುಭಾಷ್ ನಾಯಕವಾಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಹಾಜರಾದರು.</p>.<p><strong>₹220 ಕೋಟಿ ಉಳಿತಾಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆ </strong></p><p>ಎಂಡಿಎ ಚೊಚ್ಚಲ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು ₹799.90 ಕೋಟಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 2026–27ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಮಹಾಯೋಜನೆ ನಿಧಿಯಿಂದ ₹227.30 ಕೋಟಿ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಶುಲ್ಕದಿಂದ ₹48.41 ಕೋಟಿ ವಿವಿಧ ಕರ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಗಳಿಂದ ₹98.81 ಕೋಟಿ ನಿವೇಶನಗಳ ಹರಾಜು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಾಡಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಸಿ.ಎ. ನಿವೇಶನಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯಿಂದ ₹407.75 ಕೋಟಿ ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಜೊತೆಗೆ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು ₹579.18 ಕೋಟಿ ವಿನಿಯೋಗಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಂಡಿಎ ಬಳಿ ₹220.72 ಕೋಟಿ ಉಳಿಯಲಿದ್ದು ಇದು ನಿಶ್ಚಿತ ಠೇವಣಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>