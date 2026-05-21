ಮೈಸೂರು: ಸಾಲದ ಹಣ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಕಾರು ಬೊನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನೇತಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕಾರು ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಗಂಗರಾಜುವನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಗುರುವಾರ ಬಂಧಿಸಿ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಬುಧವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪರಮಹಂಸ ವೃತ್ತದ ಬಳಿಯಿರುವ ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಕಚೇರಿ ಸಮೀಪ ಗಂಗರಾಜು ಅವರ ಬಳಿ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಕೇಳಲು ಧನಂಜಯ ಎಂಬವರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಗಂಗರಾಜು ಅವರು ಕಾರು ಚಲಾಯಿಸಿದಾಗ ಧನಂಜಯ ಕಾರನ್ನು ತಡೆದರು. ಬೊನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ನೇತಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸುಮಾರು 500 ಮೀಟರ್ ಕಾರು ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಸ್ಥಳೀಯರು ಹಾಗೂ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಕಾರನ್ನು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕುವೆಂಪುನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು, ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.