ಡ್ರಗ್ಸ್‌ ದಾಸ್ತಾನಿಗೆ ಮುಂಬೈ ನಂಟು; ಪೊಲೀಸರ ಮಾಹಿತಿ

ಮೈಸೂರು: 'ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಾಸನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ತೋಟದ ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ದಾಸ್ತಾನು ಕೊಠಡಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ 41 ಕೆ.ಜಿ. ಡ್ರಗ್ಸ್ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ₹ 12 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

'ಸನ್ಮಿತ್ರ' ಯೋಜನೆಯಡಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸೇವನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಅವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ, ಅವರ ಚಲನವಲನ ಗಮನಿಸಿದಾಗ, ದಾಸನಪುರದ ಡ್ರಗ್ಸ್ ದಾಸ್ತಾನು ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

ಹುಣಸೂರು ನಗರ ಠಾಣೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸಂತೋಷ್ ಕಶ್ಯಪ್ ನೇತೃತ್ವದ ಐವರ ತಂಡ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಸಿದ್ದಿಕಿ ನಗರದ ನಿವಾಸಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇರ್ಫಾನ್(30) ಹಾಗೂ ಜಮೀನಿನ ಮಾಲೀಕ ಹುಣಸೂರು ಪಟ್ಟಣದ ರೆಹಮತ್ ಮೊಹಲ್ಲಾ ನಿವಾಸಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇರ್ಫಾನ್ (42) ಎನ್ನುವವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಶನಿವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಎಸ್ಪಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಾಲದಂಡಿ, 'ಆರೋಪಿಗಳು ಶುಂಠಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ ತೋಟದ ಮನೆಯನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

'ಅವರು ಮಾರ್ಚ್ 22ರಂದು ಬಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಗೂಡ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದರು. 50 ಗ್ರಾಂ.ನಿಂದ ಅರ್ಧ ಕೆ.ಜಿ.ಯವರೆಗೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದ 16 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 7.35 ಕೆ.ಜಿ. ಮೆಫೆಡ್ರೋನ್ ತುಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅದರೊಂದಿಗೆ 41 ಕೆ.ಜಿ. ತೂಕದ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬಳಸುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಅವನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮುಂಬೈಗೆ ಸಾಗಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ತಂಡ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಆರೋಪಿಗಳು ಜನಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಥಳ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಕಚ್ಛಾ ರಸ್ತೆ ಇದ್ದು, ಕಟ್ಟಡದ ಸುತ್ತಲೂ 3–4 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮನೆಗಳಿಲ್ಲ. ಮುಂಬೈನಿಂದ ಡ್ರಗ್ಸ್ ತಯಾರಿಸಿ, ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ, ಅವನ್ನು ಒಣಗಿಸಲು ಇಟ್ಟಿದ್ದರು' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಮುಂಬೈ ನಂಟು: 'ಸಿದ್ದಿಕಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಟೀ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇರ್ಫಾನ್ಗೆ ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಮುಂಬೈ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನ ಸಂಪರ್ಕ ಇತ್ತು. ಇದೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಜಾಲವಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ನಂಟು ಹೊರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹಾಗೂ ನಾಲ್ವರು ಹೊರರಾಜ್ಯದವರು ಇರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅವರ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಹುಣಸೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗದ ಡಿವೈೆಎಸ್ಪಿ ರವಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮೂರು ತಂಡ ರಚಿಸಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

'ತಂಡದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಡ್ರಗ್ಸ್ ತಯಾರಿಸುವ ತಜ್ಞ ಇದ್ದ. ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ಗೆ ಬಳಸುವ ಯಂತ್ರಗಳಷ್ಟೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಕೆಮಿಕಲ್ ತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಡ್ರಗ್ಸ್ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕುರುಹು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ದಾಸ್ತಾನಿಗಾಗಿ ಆ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಹುಣಸೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತೇವ