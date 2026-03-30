ಮೈಸೂರು: ಸಂಗೀತಕ್ಕಿದೆ ಮುದ ನೀಡುವ ಶಕ್ತಿ–ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆ ವೀಣಾ

ಮೈಸೂರು: 'ಸಂಗೀತವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ನೀಡುತ್ತದೆ' ಎಂದು ನಗರದ ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ವಿದ್ಯಾಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆ ವೀಣಾ ಎಸ್.ಎ. ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಭಗವತಿ ಚಿತ್ಪಾವನ ಮಹಿಳಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ನಗರದ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಪುರಂನ ಬಿಎಸ್ಎಸ್ ವಿದ್ಯೋದಯ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಗಾಯಕಿ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಮರಾಠೆ ಅವರ ರಸಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ಸಂಗೀತವು ಎಲ್ಲ ದುಗುಡವನ್ನೂ ಮರೆಸುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ' ಎಂದರು.

ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಮರ್ಪಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುಧಾ ಫಣೀಶ್, 'ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ವೀರರ ಸಂತತಿಯುಳ್ಳವರು ಚಿತ್ಪಾವನರು. ಚಿತ್ಪಾವನ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಹಳ ಗಟ್ಟಿಗರು' ಎಂದರು.

'ಚಿತ್ಪಾವನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ನೆರವು ನೀಡುವುದು, ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಆಗಾಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವುದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ವೀಣಾ ಡೋಂಗ್ರೆ ಹೇಳಿದರು.

ಭಗವತಿ ಚಿತ್ಪಾವನ ಮಹಿಳಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಸುಮಾ ಪಟವರ್ಧನ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುಜಲಾ ಗೋರೆ, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ದೀಪಾ ಹೆಬ್ಬಾರ್, ಸದಸ್ಯೆ ಮಧುರಾ ತಾಮ್ಹನ್ಕರ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಪ್ರಜ್ಞಾ ಮರಾಠೆ ಮತ್ತು ಅನ್ವಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು 70-80ರ ದಶಕದ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದರು.

ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಾಸುದೇವ ಭಟ್, ಲೇಖಕಿ ವಿಜಯಾ ವಿಷ್ಣುಭಟ್, ವಿಪ್ರ ಮಹಿಳಾ ಸಂಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಕೆ.ವಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ, ನೃತ್ಯಗಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಕೃಪಾ ಫಡ್ಕೆ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ತುಳಸಿ ಗೋರೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ರಂಜಿನಿ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು.