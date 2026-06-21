ಮೈಸೂರು | ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಸಂಭ್ರಮ

<p><strong>ಮೈಸೂರು:</strong> ನಗರದ ಹೆಬ್ಬಾಳ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯ ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಒಕ್ಕೂಟ, ಐಕ್ಯೂಎಸಿ, ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್, ಎನ್ಸಿಸಿ, ಯೂತ್ ರೆಡ್ಕ್ರಾಸ್, ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ವತಿಯಿಂದ ಭಾನುವಾರ ಯೋಗ ದಿನ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p><p>‘ಲೀನ್ ಮೈಸೂರು’ ಕೈಪಿಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಗೀತಾ ಲೋಕೇಶ್, ಪ್ರಭಾವತಿ ಕೆ. ಎಸ್., ನೇತ್ರಾವತಿ ಮತ್ತು ಪೆಮ್ಮಯ್ಯ ಯೋಗಾಸನದ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದರು. </p><p>ಎನ್ಸಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಕುಮಾರ್, ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಧಿಕಾರಿ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಭಟ್ ಪಿ.ಆರ್., ಯೂತ್ ರೆಡ್ಕ್ರಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿನಯ್ ಎಂ., ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಾಗೇಂದ್ರ ಆರ್. ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>