30 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಒಲಿದ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯ ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆ ಭಾಗ್ಯ

<p><strong>ಮೈಸೂರು:</strong> 59 ವರ್ಷದ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಬುವರು ಟಿ. ನರಸೀಪುರದ ಕೆಎಸ್ಐಸಿ ಫಿಲೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಐಷಾರಾಮಿ ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆ ತಯಾರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಈವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀರೆಯನ್ನೂ ಖರೀದಿಸಲು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಂದು ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯ ಸೀರೆ ಕೊನೆಗೂ ಅವರ ಕೈ ಸೇರಿದೆ.</p><p>ಟಿ. ನರಸೀಪುರದ ಕೆಎಸ್ಐಸಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ 5 ಎಕರೆ ಜಾಗವನ್ನು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನಲೆ ಇರುವ ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಳಿಯಬಹುದು ಹಾಗೆಯೇ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿ 202 ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮುಂದಾದರು. </p><p>ಈ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯಕ್ಕಾಗಿ 187 ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ತಮ್ಮ 12 ದಿನಗಳ ಸಂಬಳವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಧರಣಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಮಿಕರ ನಿರಂತರ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಮಣಿದ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಹಳೆಯ ಆದೇಶವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹಿಂಪಡೆಯಿತು. </p><p>ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸಿದ ಕೆಎಸ್ಐಸಿ, ಘಟಕದ ನೌಕರರಿಗಾಗಿ ಸುಮಾರು 200 ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ರಿಯಾಯತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ತಮ್ಮಿಷ್ಟದ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>₹50,000 ವರೆಗಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ 20<strong> </strong>ಹಾಗೂ ಶೇ 15 ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ.</p><p>ಈ ಕುರಿತು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೆಎಸ್ಐಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಜೆಹ್ರಾ ನಸೀಮ್ ಅವರು, ‘ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಇದೇ ರೇಷ್ಮೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಇಲ್ಲಿನ ಬಹುತೇಕ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಟಿ. ನರಸೀಪುರ ಘಟಕದ ನೌಕರರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆವು. ನೌಕಕರು ಸೀರೆ ಖರೀದಿಸಿ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ‘ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಮೊದಲ ಬಾರಿ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯ ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ ಖರೀದಿಸಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭಾಗ್ಯ ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ‘ಇದೇ ರೇಷ್ಮೆ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪತಿ 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೂ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆ ಖರೀದಿಸಲು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಪತಿಯ ನಿಧನದ ನಂತರ ನಾನು ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ. ಆದರೆ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಕಿ, ಓದಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ನಡುವೆ ಈ ಸೀರೆ ಕೊಳ್ಳುವ ಆಸೆ ಈಡೇರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇಂದು ತನ್ನಿಷ್ಟದ ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದ ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಇದೆ. ನೌಕರರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸೀರೆ ಖರೀದಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕೆಎಸ್ಐಸಿ ಕೃತ್ಞಜತೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>