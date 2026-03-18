ಮೈಸೂರು | ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಗಾವಲಲ್ಲಿ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆ; ಸಾಧನೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ

ಮೈಸೂರು: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟವಾದ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾರ್ಚ್ 18ರಿಂದ ಏ.2ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಕಣ್ಗಾವಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಪರೀಕ್ಷೆ–1ಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ 277 ಸರ್ಕಾರಿ, 122 ಅನುದಾನಿತ ಹಾಗೂ 304 ಅನುದಾನರಹಿತ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 703 ಶಾಲೆಗಳ ಒಟ್ಟು 39,349 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೋಂದಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ 'ಶಾಲಾ ರೆಗ್ಯುಲರ್' (ಆರ್ಎಫ್) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 36,090, ಪುನರಾವರ್ತಿತರು (ಆರ್ಆರ್) 2,458, ಖಾಸಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು (ಪಿಎಫ್) 728 ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಪುನರಾವರ್ತಿತರು (ಪಿಆರ್) 133 ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ 44 ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 92 ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 136 ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 76 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ 35 ಅನುದಾನರಹಿತ ಶಾಲೆಗಳ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 200 ಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹಿಂದೆ ಏನಾಗಿತ್ತು?:

ಜಿಲ್ಲೆಯು ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ 2021ರಲ್ಲಿ 'ಎ' ಗ್ರೇಡ್ ಪಡೆದಿತ್ತು. 2022ರಲ್ಲಿ ಶೇ 86.37ರಷ್ಟು ತೇರ್ಗಡೆಯೊಂದಿಗೆ 11ನೇ ಸ್ಥಾನ, 2023ರಲ್ಲಿ ಶೇ 89.99ರಷ್ಟು ತೇರ್ಗಡೆಯೊಂದಿಗೆ 19ನೇ ಸ್ಥಾನ, 2024ರಲ್ಲಿ ಶೇ 87.16ರಷ್ಟು ಉತ್ತೀರ್ಣದೊಂದಿಗೆ 7ನೇ ಸ್ಥಾನ, 2025ರಲ್ಲಿ ಶೇ 68.22ರಷ್ಟು ತೇರ್ಗಡೆಯೊಂದಿಗೆ 15ನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಇದು ವ್ಯಾಪಕ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಈ 'ಕಳಪೆ ಸಾಧನೆ'ಯ ಕುರಿತು ಮೈಸೂರಿನವರೇ ಆದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಕೆಡಿಪಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ ತೀವ್ರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತೀವ್ರ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವಲೋಕನ ನಡೆಸಿ, ಫಲಿತಾಂಶ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಹಿಂದಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ವಿಷಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಾಗೂ ಲಿಂಗವಾರು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನಡೆಸಿ ಶಾಲಾವಾರು ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೋಧಿಸಲಾಗಿದೆ. - ಡಿ. ಉದಯಕುಮಾರ್, ಡಿಡಿಪಿಐ ಮೈಸೂರು

ಈ ಕಾರಣದಿಂದ, ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು 10ನೇ ಸ್ಥಾನದೊಳಗೆ ತರುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಲವು ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ 'ಫಲ' ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ 'ಪರೀಕ್ಷೆ'ಯೂ ಇದಾಗಿದೆ.

ಹಲವೆಡೆ ಬಿಇಒಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮನೆಗಳಿಗೇ ಹೋಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವುದೂ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನವು ಫಲಿತಾಂಶ ವೃದ್ಧಿಗೆ ನೆರವಾದೀತೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿದೆ.

ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೇನು?

* ಜಿಲ್ಲೆ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವಾಣಿ.
* ವಿಷಯವಾರು ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ.
* 4 ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ವಿತರಣೆ.
* ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಬರೆಯುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರು ಕಪ್ಪುಹಲಗೆಯ ಮೇಲೆ ಬರೆದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿರುವುದು.
* ಪೋಷಕರು/ ತಾಯಂದಿರ ಸಭೆ, ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕಾ ಪ್ರಗತಿಯ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೆ.
* ಕೀ–ಉತ್ತರಗಳ ಮಾಹಿತಿ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ.
* ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ