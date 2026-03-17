ಮೈಸೂರು ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ‘ಟಾಂಗಾ’; ಆಕ್ಷೇಪ

ಮೈಸೂರು: ಚಾಮರಾಜ ವೃತ್ತದ ಬಳಿಯ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದ ಮೇಲೆಯೇ ಟಾಂಗಾ ನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತು ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟರ್ ಅನ್ನು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಜ್ಞರು ಹಾಗೂ ನಾಗರಿಕರಿಂದ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವಾಲಯದ 'ಸ್ವದೇಶ ದರ್ಶನ 2.0' ಯೋಜನೆಯಡಿ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ವೃತ್ತದ ಪುರಭವನ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯು ಟಾಂಗಾ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನೂ ಪಡೆದಿದೆ.

'ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ವಿಕ್ಟರ್ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಅಶೋಕ ರಸ್ತೆ, ದೊಡ್ಡಗಡಿಯಾರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಬ್ ಅರ್ಬನ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಇನ್ನು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆಯಬೇಕು. ಈ ಮೊದಲು ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಟಾಂಗಾ ಗಾಡಿಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅದರಿಂದ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರವೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂಬುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಈ ಮೊದಲೇ ಇದ್ದ ದೂರು.

₹ 18 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ: ನಗರದ ಟಾಂಗಾ ಪರಂಪರೆಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಹಾಗೂ ಪಾರಂಪರಿಕ ಅನುಭೂತಿಯು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಸಿಗಲು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯು 'ಸ್ವದೇಶ ದರ್ಶನ 2.0' ಯೋಜನೆಯಡಿ ₹ 18 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ದಾಣ, ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟರ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಅದಕ್ಕಾಗಿ, ಅರಮನೆ ಬಲರಾಮ ದ್ವಾರ, ವರಾಹ ದ್ವಾರ, ಮೈಸೂರು ಮೃಗಾಲಯ, ಕುಕ್ಕರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ, ನಜರ್ಬಾದ್, ಶಾ ಪಸಂದ್ ಮಹಾರಾಜ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಂಗಾ ನಿಲ್ದಾಣದ ನಿರ್ಮಾಣ, ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇಲಾಖೆಯು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಎನ್ಒಸಿ) ಪಾಲಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.

ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ: 'ಯಾವುದೇ ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಟ್ಟಡದ 100 ಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ವೃತ್ತ, ಆಲ್ಪರ್ಟ್ ವಿಕ್ಟರ್ ರಸ್ತೆ, ಅಶೋಕ ರಸ್ತೆ, ದೊಡ್ಡ ಗಡಿಯಾರ, ಪುರಭವನವು ಉದ್ದೇಶಿತ ಟಾಂಗಾ ನಿಲ್ದಾಣ ಹಾಗೂ ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟರ್ ಕಟ್ಟಡವು ಸಮೀಪದಲ್ಲಿಯೇ ಇವೆ. ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶವಿದು' ಎಂದು ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞ ಪ್ರೊ.ಎನ್.ಎಸ್.ರಂಗರಾಜು 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಪಾರಂಪರಿಕ ನಗರದ ಅಸ್ಮಿತೆಯನ್ನು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಕಡೆಗಣಿಸಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದೆ. ವರ್ಷವಿಡೀ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾದಚಾರಿಗಳು ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಇಲಾಖೆಗಳು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ' ಎಂದು ಬೇಸರಿಸಿದರು.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಭುಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ.

'ಬೇಡವೆಂದು ಹೇಳಿ ದಣಿದಿದ್ದೇವೆ'

'ನಗರದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಟಾಂಗಾ ನಿಲ್ದಾಣ ಮಾಡಲು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ಕೆ.ವಿ.ರಾಜೇಂದ್ರ ಅವರು ಪರಿಶೀಲನಾ ತಂಡವನ್ನು ಎರಡು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ಪಾಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಮುಡಾ ಆಯುಕ್ತರೊಂದಿಗೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ, ಬೇಡವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ' ಎಂದು ಪ್ರೊ.ಎನ್.ಎಸ್.ರಂಗರಾಜು ಹೇಳಿದರು.

'ಮೃಗಾಲ