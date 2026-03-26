ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ: ₹ 71.45 ಕೋಟಿ ‘ಕೊರತೆ ಬಜೆಟ್‌’

ಮೈಸೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ 2026–27ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಂದಾಜು ₹ 71.45 ಕೋಟಿ ಕೊರತೆ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಕ್ರಾಫರ್ಡ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ.ಎನ್.ಕೆ. ಲೋಕನಾಥ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿಯ ವಿಶೇಷ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾರ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ ಪ್ರೊ.ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದರು.

'ಅಂದಾಜು ₹ 384.28 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ (ದತ್ತಿ ನಿಧಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ₹ 438 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 2026–27ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗುವ ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿಗಾಗಿ ₹ 171.45 ಕೋಟಿ ನೀಡುವಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರವು ₹ 100 ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ₹ 71.45 ಕೋಟಿ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ನಿರೀಕ್ಷೆ, ವೆಚ್ಚ:

'ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕಾಯಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೇತನ ಹಾಗೂ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ₹ 222.48 ಕೋಟಿ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನುದಾನ ₹ 10 ಕೋಟಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಹಾಗೂ ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ₹ 6 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ, ಒಟ್ಟು ₹ 238.57 ಕೋಟಿ ಆದಾಯವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

'111ನೇ ವಸಂತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿರುವ ವಿ.ವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಯಂ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ (ಬೋಧಕ–200 ಹಾಗೂ ಬೋಧಕೇತರ 400) ವೇತನಕ್ಕಾಗಿ ₹ 122.48 ಕೋಟಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಎಚ್ಆರ್ಎಂಎಸ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ನೌಕರರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ 'ಕೆ–2' ಖಾತೆಯಿಂದ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 1,864 ಪಿಂಚಣಿ/ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2026–27ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ 1,906 ಆಗಲಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 42 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು (18 ಬೋಧಕರು, 24 ಬೋಧಕೇತರರು) ನಿವೃತ್ತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಪಿಂಚಣಿಗಾಗಿ ₹ 171.45 ಕೋಟಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ₹ 100 ಕೋಟಿ ಬರುವುದರಿಂದಾಗಿ ₹ 71.45 ಕೋಟಿ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಆಂತರಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ:

'ಪ್ರವೇಶ, ನೋಂದಣಿ, ಸಂಯೋಜನೆ, ಪರೀಕ್ಷಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮೊದಲಾದ ಶುಲ್ಕಗಳಿಂದ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿವಿಧ ಆಸ್ತಿಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು ₹ 108.75 ಕೋಟಿ ಆಂತರಿಕ ಆದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ವೇತನ ಭತ್ಯೆಗಳು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹಾಗೂ ಇನ್ನುಳಿದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯೋಜನೇತರ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ₹ 108.54 ಕೋಟಿಗೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ.ಎನ್.ಕೆ. ಲೋಕನಾಥ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಕಷ್ಟದ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೈಹಿಡಿದಿದೆ. ಹೋದ ವರ್ಷ ಪಿಂಚಣಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ₹ 25 ಕೋಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ₹ 75 ಕೋಟಿ ಒದಗಿಸಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ₹ 100 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು' ಎಂದರು.

'ದೈನಂದಿನ ಖರ್ಚುಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೂ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಸದ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತಹ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಲ್ಲ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಂತರ, ಪ್ರಸ್ತಾವದೊಂದಿಗೆ ಬಂದರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಹಾಯ