ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ: ಸಂಸದ, ಕುಲಪತಿ, ಕುಲಸಚಿವರಿಂದ ‘ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ದತ್ತಿ’

ಮೈಸೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಹಾಗೂ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲು ವಿವಿಧ ದತ್ತಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ.ಎನ್.ಕೆ. ಲೋಕನಾಥ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ ವಿಶೇಷ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕುಲಸಚಿವೆ ಎಂ.ಕೆ. ಸವಿತಾ ದತ್ತಿಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರು.

ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ.ಎನ್.ಕೆ. ಲೋಕನಾಥ್ ಅವರು ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪಗೌಡ ನೆರಟೂರು ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದತ್ತಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ, ಸ್ನಾತಕ (ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ.) ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭೌತವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ಹಾಗೂ ಭೌತವಿಜ್ಞಾನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು.

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಸಂಸದ ಸುನೀಲ್ ಬೋಸ್ ಅವರು ತಂದೆ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವ ಡಾ.ಎಚ್.ಸಿ. ಮಹದೇವಪ್ಪ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ನೀಡಲು ದತ್ತಿ ನಿಧಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಹಾಗೂ ವಿಸ್ತರಣಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ನೀಡಲಾಗುವುದು.

ಸುನೀಲ್ ಬೋಸ್ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜು ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗುವುದು.

ಕುಲಸಚಿವೆ ಎಂ.ಕೆ. ಸವಿವಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಗದು ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲು ದತ್ತಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭೂಗೋಳವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಭೂಗೋಳವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಿಎ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ದೊರೆಯಲಿದೆ.

ಸಕಲೇಶಪುರದ ನಾಸಿರ್ ಖಾನುಮ್ ಅವರು 'ಪ್ರೊ.ಬಶೀರ್ ಅಹಮದ್ ರಾಝಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ'ದ ದತ್ತಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು, ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ. ಸಸ್ಯವಿಜ್ಞಾನ ಕೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು.

ದಟ್ಟಗಳ್ಳಿಯ ಪ್ರೊ.ಆರ್. ರಂಗರಾಜನ್ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ದತ್ತಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು, ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ. (ಗಣಿತ)ದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಬದರಿನಾಥ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು 'ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ' ದತ್ತಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ. (ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ) ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಈ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.