ಪೋಷಕರ ಕನಸು ನನಸು ಮಾಡಿ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೈಸೂರು ವಿ.ವಿ ಕುಲಸಚಿವೆ ಸವಿತಾ ಸಲಹೆ

ಮೈಸೂರು: 'ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪೋಷಕರ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಲು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಸಚಿವೆ ಎಂ.ಕೆ. ಸವಿತಾ ಹೇಳಿದರು.

ಇಲ್ಲಿನ ಸಾತಗಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ 'ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಹಿತೆ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ಪಾಲಕರು ಹಲವು ಕನಸು ಹೊತ್ತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವರು ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ ದಾಸರಾಗಿ ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಒಮ್ಮೆ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯ ಶ್ರಮ, ಕನಸನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

'ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಯುಗವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಜೊತೆ ಭಾಷಾ ಜ್ಞಾನವೂ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಸಂವಹನ ಕೌಶಲವೂ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾತೃ ಭಾಷೆಯ ಜೊತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯನ್ನೂ ಕಲಿಯುವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯವಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.

ವಿಟಿಯು ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಸಂಯೋಜಕಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಆರ್. ಅನ್ವೇಕರ, 'ಪುರುಷರು– ಮಹಿಳೆಯರು ಎಂಬ ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ವಲಯದಲ್ಲೂ ಪುರುಷರಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರವಿರಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಿಂಜರಿಯದೇ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮುನ್ನುಗ್ಗಬೇಕು. ಹೀಗಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

'ಮಹಿಳೆಯರು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕು' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ವಿವಿಧ ಕ್ರೀಡೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.

ವಿಟಿಯು ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೊ.ಎಚ್.ಎಂ. ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ, ವಿಟಿಯು ಮೈಸೂರು ಕೇಂದ್ರ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕ ಸಂಯೋಜಕಿ ಆರ್. ಪುಷ್ಪಲತಾ, ವಿಟಿಯು ಸಿಒಇ ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ ಪಿ. ಪ್ರಕೃತಿ, ಸ್ಥಳ ನಿಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.