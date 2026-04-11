ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕೊಕ್ಕೊ: ಮೈಸೂರು ವಿವಿ ತಂಡ ಆಯ್ಕೆ

ಮೈಸೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮಹಿಳೆಯರ ಕೊಕ್ಕೊ ತಂಡ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಅಂತರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ ವಿ.ವಿ.ಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಅಂತರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಹಿಳೆಯರ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ವಿ.ವಿ. ತಂಡವು ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಅಂತರ ವಿ.ವಿ. ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಗಳಿಸಿದೆ.

ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 80 ತಂಡಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಮೈಸೂರು ವಿ.ವಿ. ತಂಡವು ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 11-9ರಿಂದ ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್ ವಿ.ವಿ. ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿ 3ನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿತು. ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಾಗಲಾಂಬಿಕಾ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಮಹಿಳಾ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜಿನ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೆ.ಎಸ್., ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿ ಕಾಂತರಾಜು ಬಿ.ಡಿ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.

ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಅಂತರ ವಿ.ವಿ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಏ.19ರಿಂದ 23ರವರೆಗೆ ಎಸ್.ಎನ್.ಡಿ.ಟಿ. ಮಹಿಳಾ ವಿ.ವಿ.ಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಈ ತಂಡವನ್ನು ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ.ಎನ್.ಕೆ. ಲೋಕನಾಥ್, ಕುಲಸಚಿವೆ ಎಂ.ಕೆ. ಸವಿತಾ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಭಾರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೊ.ಎಚ್.ಸಿ. ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು.

ಈ 15 ಮಂದಿಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಮೈಸೂರಿನವರು ಹಾಗೂ 12 ಮಂದಿ ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುರುಬೂರು ಗ್ರಾಮದವರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡಕ್ಕೆ ಕುಲಸಚಿವೆ ಎಂ.ಕೆ. ಸವಿತಾ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ವಿ.ವಿ.ಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನೂ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.