ಮೈಸೂರು: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಅಗ್ಗವಾದ ತರಕಾರಿ

ಮೈಸೂರು: ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಯುದ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೂ ದೇಶದಲ್ಲಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆಯು ತರಕಾರಿಗಳ ಧಾರಣೆ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ್ದು, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಬಹುತೇಕ ತರಕಾರಿಗಳು ಅಗ್ಗವಾಗಿಯೇ ಇವೆ.

ಯುದ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಹಣ್ಣು–ತರಕಾರಿ ರಫ್ತಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪನ್ನ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆವಕ ಹೆಚ್ಚಿದಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇಳಿಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಲೆ ಕಳೆದ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಂದಲೂ ಮೇಲೆದ್ದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ದೇವರಾಜ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ತರಕಾರಿ ವರ್ತಕರು.

ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಸೀಮಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೊಪ್ಪು– ತರಕಾರಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮುಂದುವರಿದಷ್ಟು ದಿನವೂ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

ಬೀನ್ಸ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬಹುತೇಕ ತರಕಾರಿಗಳ ಬೆಲೆಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಅದಲ್ಲಿಯೂ ಹೂಕೋಸು ಹಾಗೂ ಎಲೆಕೋಸು ಕೊಳ್ಳುವವರಿಲ್ಲದೆ ಕಸವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೇರಳದಿಂದಲೂ ಬೇಡಿಕೆ ತಗ್ಗಿದೆ. ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಲೆ ಸಹ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಉತ್ಪನ್ನ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿ ಕ್ರೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ತರುವ ರೈತರು ನಿರಾಸೆಯಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣಗಳಲ್ಲೇ ಹಣ್ಣು ಸುರಿದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆದವರ ಕಣ್ಣೀರು:

ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಈರುಳ್ಳಿ ರಫ್ತು ಸಹ ನಿಂತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸದ್ಯ ತುಸು ಹೆಚ್ಚೇ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ. ದಪ್ಪ ಗಾತ್ರದ ಈರುಳ್ಳಿ ₹100ಕ್ಕೆ 8 ಕೆ.ಜಿ. ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ವರ್ತಕರು ಆಟೊಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಸಹ ತಗ್ಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ₹100–120ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆದಿದೆ.

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಸಹ ಈ ಬಾರಿ ರೈತರಿಗೆ ಲಾಭ ತಂದುಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ₹12ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ₹20–30ರ ಬೆಲೆ ಇದೆ.

ಬಿಸಿಲ ತಾಪ ವಿಪರೀತವಾದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಬೆಲೆ ಏರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ದಪ್ಪ ಗಾತ್ರದ ಕಾಯಿ ₹5ಕ್ಕೆ ಒಂದರಂತೆ ಬೆಲೆ ಏರಿದೆ. ಖರ್ಬೂಜ ₹40–50 ಬೆಲೆ ಇದ್ದು, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ₹20ಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಏಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆ ದರದಲ್ಲೂ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ₹60–80ವರೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಸೇಬು, ದಾಳಿಂಬೆ ದುಬಾರಿ ಆಗಿವೆ. ಸೊಪ್ಪಿನ ಧಾರಣೆಯು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ.

ಕೋಳಿಮೊಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ

ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಕುಕ್ಕುಟೋದ್ಯಮವು ತತ್ತರಿಸಿದ್ದು, ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ರಫ್ತು ನಿಂತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬೆಲೆಯೂ ಕುಸಿದಿದೆ. ಸದ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 100 ಮೊಟ್ಟೆಗೆ ₹490ರಂತೆ ಮಾರಾಟ ನಡೆದಿದೆ. ಕಳೆದ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸಗಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮೊಟ್ಟೆ ₹7ರವರೆಗೆ ದರ ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಿಂದ ಇಳಿಕೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕೋಳಿ ಮಾಂಸದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿಲ್ಲ. ರೆಡಿಚಿಕನ್ ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ₹230–240ರ ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಬಿಸಿ