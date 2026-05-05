‘ಆಡಳಿತಗಾರರು ಬುದ್ಧನ ಚಿಂತನೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ’

ಮೈಸೂರು: 'ಆಡಳಿತಗಾರರಿಗೆ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಬುದ್ಧರ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಬುದ್ಧಧಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರ್.ಮಹದೇವಪ್ಪ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ವಿಜಯನಗರ 1ನೇ ಹಂತದ ಡಿ.ಸಂಜೀವಯ್ಯ ಸ್ಮಾರಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಬುದ್ಧ ವಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬುದ್ಧಧಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಬುದ್ಧ ಹೇಳಿದಂತೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಥವಾ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತಗಾರನಿಗೆತಾಳ್ಮೆ, ಕರುಣೆ, ಪ್ರೀತಿ, ಮೈತ್ರಿ ಇರಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ಹಣ, ಅಧಿಕಾರ, ಭೂಮಿಗಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಅಶಾಂತಿಯ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಲಿ ಎಂಬ ಬುದ್ಧರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪಸರಿಸಬೇಕಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಮಿತಿಯ ಸಹಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಚ್.ಶಿವರಾಜು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿ.ಮಹದೇವ್, ಎಂ.ಸಾವಕಯ್ಯ, ಆರ್.ನಟರಾಜು, ಚಿದಂಬರಮೂರ್ತಿ, ಅಹಿಂದ ಜವರಪ್ಪ, ಗಡ್ಡ ವಾಸು, ಗೋಪಾಲ್, ನಿಸರ್ಗ ಸಿದ್ದರಾಜು, ಬಿ.ಎಂ.ಲಿಂಗರಾಜು, ಟಿ.ಮಂಜು ಸತ್ತಿಗೆಹುಂಡಿ, ವಸಂತಕುಮಾರ್, ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ, ನಾಗಯ್ಯ, ಪುನೀತ್ಕುಮಾರ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>