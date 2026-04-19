ಜಯಪುರ: ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇವಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗುರು ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಆಗ್ರೋ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಿ.ಡಿ ಜಯರಾಮ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದದರು.

ಆಗ್ರೋ ಮಳಿಗೆಯವರು ರಸಗೊಬ್ಬರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ವಯ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡದ್ದರಿಂದ ಪರವಾನಗಿ ಅಮಾನತು ಮಾಡಿ, ಬೀಗ ಹಾಕಿಸಿದರು.

ಮಾರಾಟ ಪರವಾನಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇಲ್ಲ, ದಾಸ್ತಾನು ಪುಸ್ತಕ ನಿರ್ವಹಿಸಿಲ್ಲ, ಪಿಒಎಸ್ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿ ಲ್ಲ,ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿಲ್ಲಮುಂತಾದ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾರಾಟ ಪರವಾನಗಿ ಅಮಾನತು ಮಾಡಿ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿ ತದೆ ಎಂದು ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260419-38-248958995