‘ಆ್ಯಂಟಿ ಹೈಜಾಕ್‌ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ’

ಮೈಸೂರು: ಮೈಸೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಹೈಜಾಕ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಣಕು ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಮೈಸೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೆಎಸ್ಐಎಸ್ಎಫ್, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಎನ್ಎಸ್ಜಿ, ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಓರಿಯಂಟ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಇಂಡಿಗೊ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್, ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡ ಮತ್ತು ವಿಮಾನಯಾನದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಈ ಕವಾಯತಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿನ ಪ್ರೊಟೊಕಾಲ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಭದ್ರತೆ ನಿಯೋಜನೆ, ಒತ್ತಡ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>'ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ನಿತ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರದಂತೆ ಅಣಕು ಪ್ರದರ್ಶನ ಸರಾಗವಾಗಿ ನಡೆಯಿತು' ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>