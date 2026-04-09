ಮೈಸೂರು: ಮಂಡಕಳ್ಳಿಯ 'ಮೈಸೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ'ದ ಸುತ್ತಲಿನ 56 ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ವಿಮಾನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು 'ಕೆಂಪು ವಲಯ' ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೊದಲು 'ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ' (ಎನ್ಒಸಿ) ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಈಚೆಗೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಮಿತಿಯು ಮಂಡಕಳ್ಳಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅನಧಿಕೃತ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ನಡೆದಿರುವುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಇವು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕೆಂಪುವಲಯದೊಳಗೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.</p>.<p>ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ಅಂತಹ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ಎನ್ಒಸಿ ಇಲ್ಲದೇ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗುವವರಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ನಗರ ಯೋಜನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಕೆಂಪು ವಲಯದ ಪ್ರದೇಶಗಳು: ಮಂಡಕಳ್ಳಿ, ಕಡಕೊಳ, ಸಿಂಧುವಳ್ಳಿ, ದಡದಳ್ಳಿ, ಬ್ಯಾತಳ್ಳಿ, ಹೊಸಹುಂಡಿ, ಮರಸೆ, ಮಾಕನಹುಂಡಿ, ಶ್ರೀನಗರ, ಗೆಜ್ಜಹಳ್ಳಿ, ಮಾಡ್ರಳ್ಳಿ, ಗುರೂರು, ಕೂಡನಹಳ್ಳಿ, ಬಂಡಿಪಾಳ್ಯ, ಉತ್ತನಹಳ್ಳಿ, ಹಡಜನ, ಕುಪ್ಪಲೂರು, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ ಮತ್ತು ರಮಾಬಾಯಿನಗರ.</p>.<p>ಕಟ್ಟಡ ಎತ್ತರದ ನಿರಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ ಪಡೆಯಲು https://nocas2.aai.aero ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲವೇ ಮೈಸೂರು ನಿಲ್ದಾಣದ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>