ಮೈಸೂರು ವಿಮಾನನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

<p>ಮೈಸೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ವಿಮಾನನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ‘ಯಾತ್ರಿ ಸುವಿಧಾ ದಿವಸ್–2026’ರ ಅಂಗವಾಗಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಹಾಗೂ ಪರಿಚಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸೋಮವಾರ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಪುಷ್ಕರಿಣಿ ವಿದ್ಯಾಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸೇಂಟ್ ಮರಿಯಾ ಡಿ ಮತಾಯಿಸ್ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕಟ್ಟಡದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು. ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ವಿವಿಧ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತುನಿಲ್ದಾಣ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿಭಾಗಿಯಾಗುವ ವಿವಿಧ ಪಾಲುದಾರರ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ನಿಲ್ದಾಣದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸೇವೆಗಳು, ತುರ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ, ಉಪಕರಣಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ನಿಲ್ದಾಣದ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಓರಿಯಂಟ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಶಾಲೆಯ ಪರಿಚಯವನ್ನೂ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ವಿಮಾನನಿಲ್ದಾಣದ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಉಷಾಕುಮಾರಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260609-39-1270412018</p>