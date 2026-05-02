ಜನಕ್ಕಿಂತ ಗಣ್ಯರ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೇ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆ!

ಮೈಸೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ಮಂಡಕಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಮಾನನಿಲ್ದಾಣವು 'ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕ'ರಿಗಿಂತ 'ಗಣ್ಯರು ಹಾಗೂ ಅತಿಗಣ್ಯರ ಸಂಚಾರ'ಕ್ಕೇ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೇವಲ ಎರಡು ನಗರಗಳಿಗಷ್ಟೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ.</p>.<p>ಈ ವಿಮಾನನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರಿನವರೇ ಆದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಆಗಾಗ ಬಂದು ಇಳಿಯುತ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ವಿಶೇಷ ವಿಮಾನ ಹಾಗೂ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಸಚಿವರು ಕೂಡ ವಿಮಾನನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಾಗ ಪ್ರಧಾನಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ, ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ, ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಮೊದಲಾದ ಅತಿಗಣ್ಯರು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರ ಬಂದಿಳಿದ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ.</p>.<p>ರಾಜ್ಯದ ಇತರ ಹಾಗೂ ದೇಶದ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಗರಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ವಿಮಾನ ಸಂಪರ್ಕ ಲಭ್ಯವಿದ್ದಿದ್ದರೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೆ ಇದೆ?: ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಚೆನ್ನೈಗೆ (ಸಂಜೆ 6.50ಕ್ಕೆ ಆಗಮನ, ಸಂಜೆ 7.10ಕ್ಕೆ ನಿರ್ಗಮನ) ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ (ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.55ಕ್ಕೆ ಆಗಮನ, ಸಂಜೆ 4.15ಕ್ಕೆ ನಿರ್ಗಮನ) ಎರಡು ಇಂಡಿಗೊ ಕಂಪನಿಯ ವಿಮಾನಗಳು ಹಾರಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯೂ ಇದೆ.</p>.<p>ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಸಂಸದ ಯದುವೀರ್ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲವಾಗಿ ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ (ಮೇ 1ರಿಂದ) ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂಡಿಗೊ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮೇ 1ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24ರವರೆಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಹೊಸ ವಿಮಾನ– 'ಎಟಿಆರ್ 72' ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2ಕ್ಕೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಿಂದ ಆಗಮಿಸಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.20ಕ್ಕೆ ನಿರ್ಗಮಿಸಿ, ಸಂಜೆ 4ಕ್ಕೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಲುಪುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿ, ಉದ್ಯಮ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ನಗರ, ವಿವಿಧ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಇರುವ ಪ್ರದೇಶ, ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಗರವಾದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಮಾನಗಳ ಯಾನಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ, ಅದು ಸಾಕಾರವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>