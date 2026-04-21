ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಖರೀದಿ ಸಂಭ್ರಮ

<p>ಮೈಸೂರು: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಗಗನಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಜನರು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರು. ಆಭರಣ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಈ ವರ್ಷ ಎರಡು ದಿನ ಕಾಲ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಆಚರಣೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಭಾನುವಾರವೇ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಚುರುಕು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಸೋಮವಾರವೂ ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿನ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯಿತು. ಹಾರ್ಡಿಂಜ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ಫೈವ್ಲೈಟ್ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು–ನೀಲಗಿರಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ನಾಲ್ಕಾರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳ ಆವರಣ ಮಳಿಗೆಗಳು ಇದ್ದು, ವಿವಿಧ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನಸಂದಣಿ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು.ಅಶೋಕ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲೂ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು. ದೇವರಾಜ ಅರಸು ರಸ್ತೆಯತ್ತಲೂ ಗ್ರಾಹಕರು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ವಿವಿಧಅಂಗಡಿಗಳು ಕೆಲವು ವಿಶೇಷರಿಯಾಯಿತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದವು. ಚಿನ್ನದ ದರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ, ತಯಾರಿಕೆ ಶುಲ್ಕ ಹಾಗೂ ವೇಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿ... ಹೀಗೆ ಹತ್ತು ಹಲವು ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದವು. ಕೆಲವು ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಗಳ ಉಡುಗೊರೆ, ಲಕ್ಕಿ ಡಿಪ್ ಯೋಜನೆಗಳೂ ಇದ್ದವು. ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮುಂಚೆಯೇ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಆಭರಣ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ್ದು, ಶುಭ ದಿನದಂದು ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಆಭರಣ ಒಯ್ದುರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260421-39-1730118116</p>