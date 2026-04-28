‘ಅನಂತಪಥ’, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪದಗ್ರಹಣ

ಮೈಸೂರು: ಅಲೆಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜಿಲ್ಲೆ-255 ವತಿಯಿಂದ 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪದಗ್ರಹಣ ಹಾಗೂ 'ಅನಂತ ಪಥ' ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾನುವಾರ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಅಲೈಯನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಾಲ ಜಿ. ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಮಾಜಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ.ಎಂ. ರಾವ್ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವಿಧಿ ಬೋಧಿಸಿದರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಬೈರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ನಾಗರಾಜ್ ವಿ ಬೈರಿ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀಧರ್ ಶೆಣವ, ದಕ್ಷಿಣ ಬಹು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೋರ ಅಂಜಯ್ಯ, ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಕೆ.ಎಂ. ಮುನಿಯಪ್ಪ, ಪತ್ರಕರ್ತ ಅಂಶಿ ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್ ಮುಖ್ಯಅತಿಥಿಗಳಾಗಿದ್ದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಸಿರಿಬಾಲು, ಎಸ್. ವೆಂಕಟೇಶ್, ಎಂ.ಎಂಸ್. ಸಂತೋಷ್ಕುಮಾರ್, ನ. ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ, ಶಾಲಿನಿ ಬೈರಿ, ಸಿ.ಬಿ. ಶ್ರೀಶೈಲ, ಇಂದಿರಾ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಆರ್. ಕೃಷ್ಣೋಜಿರಾವ್, ಶೋಭಾ ಸಿರಿಬಾಲು, ಗಣೇಶ್, ಎನ್. ಬೆಟ್ಟೇಗೌಡ, ರಾಜು. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕೆ.ಬಿ. ಲಿಂಗರಾಜು, ಎನ್, ಸರಸ್ವತಿ, ಮಹದೇವ್, ವಲಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕೆ.ಕೆ. ಜಯರಾಂ, ಕೆ.ಸಿ. ರವಿಚಂದ್ರ, ಎಸ್. ವೆಂಕಟೇಶ್, ಪಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಆತಿಥೇಯ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಘುರಾಮ್ ವಾಜಪೇಯಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಸಿರಿಮಾ ಬಾಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>