‘ಅಂಬಾರಿ’ ತಂಡ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನಾಳೆ

<p>ಮೈಸೂರು: ‘ಕನ್ನಡಿಗರ ವ್ಯಾಪಾರ ವೇದಿಕೆಯು ನಗರದಲ್ಲಿ 2ನೇ ತಂಡ ‘ಅಂಬಾರಿ’ಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮೇ 20ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7.30ಕ್ಕೆ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದ ನಾರ್ತ್ ಅವೆನ್ಯೂ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ’ ಎಂದು ವೇದಿಕೆ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಶರತ್ ಖಾದ್ರಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲು ವೇದಿಕೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. 650 ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೂಲಕ ₹65 ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆದಿದೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಶುಲ್ಕ ₹5ಸಾವಿರ ಇದೆ. www.kannadigaravyaapaaravedike.com ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ವೇದಿಕೆಯ ಪೋಷಕರಾದ ಭಾನುಪ್ರಸಾದ್, ಅರ್ಚನಾ, ಸಚಿನ್ ಕದಮ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260519-39-1674935867</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>