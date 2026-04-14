ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲೇ ಇರುವ ‘ಭವನ’ದ ಕಾಮಗಾರಿ!

ಮೈಸೂರು: ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಭವನದಲ್ಲೇ ಆಚರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಅನುಯಾಯಿಗಳು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಕನಸು ಈ ಬಾರಿಯೂ ನನಸಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ದೇವರಾಜ ಮೊಹಲ್ಲಾದ ದಿವಾನ್ಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ 'ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ'ದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದರೂ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ.</p>.<p>ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಕಾಮಗಾರಿಯು, ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಹೋರಾಟದ–ಒತ್ತಡದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಮೈಸೂರಿನವರೇ ಆದ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಡಾ.ಎಚ್.ಸಿ. ಮಹದೇವಪ್ಪ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಕಾಳಜಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಪುನರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ನಿರೀಕ್ಷಿತ ವೇಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಈಚೆಗೆ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರೊಂದಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದ ಸಚಿವ ಡಾ.ಎಚ್.ಸಿ. ಮಹದೇವಪ್ಪ ಅವರು, ಆಗಸ್ಟ್ ವೇಳೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಗಡುವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಆಳುವವರ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆ, ಅನುದಾನದ ಅಲಭ್ಯತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ 'ವಿಘ್ನ'ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿರುವ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೊಂಚ ಚುರುಕು ಪಡೆದಿದೆ. ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರೂ, ಸರ್ಕಾರಗಳೇ ಬದಲಾದರೂ, ವರುಷಗಳೇ ಉರುಳಿದ್ದರೂ ಭವನವು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದು ತಡವಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ.</p>.<p>ಅಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಕಟ್ಟಡವೇನೋ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಇನ್ನೂ 'ಅಗತ್ಯ' ಕೆಲಸಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ.</p>.<p>ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ (ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ) ಹಾಗೂ ಆಸನಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಗ್ಯಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಸುಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಮಾಡುವುದು, ಎ.ಸಿ. ಚಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕೊಠಡಿ, ಸಂಪ್, ಪಂಪ್ಹೌಸ್, ಚರಂಡಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾಗಿ ಬೇಕಾದ ಕೊಠಡಿ, ಒಳಚರಂಡಿ, ಆಂತರಿಕ ರಸ್ತೆಗಳು, ಮಳೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಭೂವಿನ್ಯಾಸ.</p>.<p>ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಸೀಲಿಂಗ್, ಲೈಟಿಂಗ್ ಅರೆಸ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅಗ್ನಿನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಳವಡಿಕೆ, ನಾಲ್ಕು ನಿಲುಗಡೆಯ 15 ಮಂದಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ 2 ಲಿಫ್ಟ್ ಹಾಕುವುದು, ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಪರದೆ ಅಳವಡಿಸುವುದು, ಜನರೇಟರ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಹಾಕುವ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>'ಹೊಸ ಭವನದಲ್ಲೇ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕನಸು. ಅದು ಈ ಬಾರಿ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರೂ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೂ ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್, ದಲಿತ ಮುಖಂಡ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260414-39-364930264</p>