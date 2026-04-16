ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಆಚರಿಸಬೇಕು: ಈರೇಗೌಡ

ಮೈಸೂರು: 'ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಒಂದು ಜಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದಾಯದವರೂ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸಿ ಅವರ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು 'ಮೈಮುಲ್' ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಈರೇಗೌಡ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಆಲನಹಳ್ಳಿಯ 'ಮೈಮುಲ್' ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬದುಕಿದ್ದರೆ ದೇಶ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿ ತಲುಪುತ್ತಿತ್ತು. ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಉಳ್ಳ ಸಮುದಾಯದವರು ಆಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂವಿಧಾನ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಸಮಾನತೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಗುವಂತಾಯಿತು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೇಳಿದಂತೆ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟದಿಂದ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಜಾತ್ಯತೀತರನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸೋಣ. ಅವರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸೋಣ' ಎಂದು ಪ್ರಭಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಿ (ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗ) ಸೌಮ್ಯಾ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮೈಮುಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಓಂಪ್ರಕಾಶ್ ಹಾಗೂ ಬಿ.ಎನ್.ಸದಾನಂದ ಮಾತನಾಡಿದರು. 11 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ದೇವನಶ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ ಗಮನಸೆಳೆದರು.</p>.<p>ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುರೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್, ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>