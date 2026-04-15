‘ಭಾರತೀಯರ ಕೊಲ್ಲುವ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ’

ಮೈಸೂರು: 'ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂವಿಧಾನ ಬರೆಯುವವರೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಮಾನತೆ ಎಂಬುದೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರೊ.ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಿಳಿಮಲೆ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮೈಸೂರು ನಗರ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯು ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಪ್ರಾದೇಶಿಕ, ಭಾಷಿಕ, ಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ಅಸಮಾನತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಸಿಲುಕಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಹೆಣೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಎನ್ನುವುದು 2,000 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಒಂದೆಡೆ 1,500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ರಾಜಕೀಯ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಭಾರತವನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದತ್ತ ಸಾಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಯುವಶಕ್ತಿ. ಈ ಎರಡರ ನಡುವೆ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿಯಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒದಗಿ ಬರುವ ಶಕ್ತಿಯೇ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್' ಎಂದರು.</p>.<p>'ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮತ, ಪಂಥಗಳು ಬಂದು ನೆಲೆಯೂರಿವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆರೆತಿವೆ. ಯಾರೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಅನ್ಯರಲ್ಲ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೊಣೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಮಾತನಾಡುವುದು. ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಒಂದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು' ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಹಾಗೂ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್' ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಚಿಂತಕಿ ಶೈಲಜಾ ಹಿರೇಮಠ, 'ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿಯು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗುವುದು ಮಹಿಳೆ ಸಂವಿಧಾನ, ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಅರಿಯುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಜೆ.ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ನಗರ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್. ಮೂರ್ತಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಎಸ್ಸಿ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ದರಾಜು, ನಗರ ಎಸ್ಸಿ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಮೇಶ್, ಪ್ರಮುಖರಾದ ಪುಷ್ಪವಲ್ಲಿ, ಎಂ.ಶಿವಣ್ಣ, ಎಡತಲೆ ಮಂಜುನಾಥ್, ಶಿವಪ್ರಸಾದ್, ಬಿ.ಎಂ.ರಾಮು, ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್, ಈಶ್ವರ್ ಚಿಕ್ಕಡಿ, ಸಾ.ಮಾ.ಯೋಗೇಶ್, ಅಶೋಕಪುರಂ ಭಾಸ್ಕರ್, ಅಶೋಕ್, ನಾರಾಯಣ್, ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ, ಪುಷ್ಪಲತಾ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ, ಲತಾ ಸಿದ್ಧಶೆಟ್ಟಿ, ಅನಂತು, ಮೋದಮಣಿ, ಸಿದ್ದಯ್ಯ, ನಾಗರಾಜ್, ತಲಕಾಡು ಮಂಜುನಾಥ್, ತಾರಾ ಕುಮಾರ್, ನಾಗೇಶ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260415-39-1222221679</p>