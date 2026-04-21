‘ಸಮಾನತೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ನಾಯಕ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್’

ಮೈಸೂರು: ನಗರದ ಚಾಮರಾಜ ಜೋಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಮರ್ಥನಂ ಅಂಗವಿಕಲರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೌಶಲ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಭಾರತ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಜ್ರಮುನಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೇವಲ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿಯಲ್ಲ, ಸಮಾನತೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಕೈಗಾರೀಕರಣ, ಕೃಷಿ ಸುಧಾರಣೆ, ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಪುನರ್ರಚಿಸಲು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಯಸಿದ್ದರು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಮರ್ಥನಂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಶಿವರಾಜು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮಹಿಳಾ ವಿಮೋಚನೆಯ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿದ್ದು, ಮಹಿಳೆಯರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದರು' ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನೇರ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿದ್ದು, ಜಾತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡದೆ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ದೃಢ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು' ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ಯೋಗಾಧಿಕಾರಿ ಆರ್.ಸುಬ್ರಮಣಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕಿ ಭ್ರಮಾರಂಭ, ಎನ್.ಮಾಂತೇಶ, ಪಿ.ಪದ್ಮ, ಬೃಂದಾಬಾಯಿ, ಚೈತ್ರಕುಮಾರಿ, ಸ್ಪರ್ಶ, ಲತಾ, ಎಸ್. ಪವನ್, ಎಚ್.ವಿದ್ಯಾವತಿ, ಮನು ಇದ್ದರು.