ಆನಂದ ನಗರ..ಸಂಕಟಗಳ ಆಗರ...

ಮೈಸೂರು: ತೆರೆದ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಒಳ ಚರಂಡಿ ನೀರು, ಮೂಗಿಗೆ ಬಡಿಯುವ ಕೊಳಚೆಯ ದುರ್ವಾಸನೆ, ತ್ಯಾಜ್ಯಮಯ ಉದ್ಯಾನ, ರಸ್ತೆ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ನಿರ್ಮಾಣ ವಸ್ತುಗಳ ತ್ಯಾಜ್ಯ... ಹೀಗೆ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ತಾಣವಾಗಿರುವುದು ಆನಂದ ನಗರ ಬಡಾವಣೆ.</p>.<p>ನಗರದ ನ್ಯೂ ಕಾಂತರಾಜ ಅರಸ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ ಸಮೀಪದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂ–45ರ ಈ ಬಡಾವಣೆಯ ಜನರು ಸೊಳ್ಳೆ ಕಾಟಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ಸಂಜೆಯಾಗುವುದರೊಳಗೆ ಮನೆಗಳ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಗಲೂ ಕಿಟಕಿ ತೆರೆಯುವುದೇ ಬೇಡ ಎನ್ನುವಷ್ಟು ದುರ್ನಾತ ಆವರಿಸಿದ್ದು, ಪಾಲಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ನಿವಾಸಿಗಳು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶದ ಈ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಹರಿಯಲು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಎತ್ತರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವ ಸಿಎಫ್ಟಿಆರ್ಐ ಲೇಔಟ್, ಬೋಗಾದಿ 2ನೇ ಹಂತದ ಮನೆಗಳ ಒಳ ಚರಂಡಿ ನೀರನ್ನು ಹರಿಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಸದಾ ಹರಿಯುವುದರಿಂದ ಇಲಿ, ಹೆಗ್ಗಣಗಳು ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಗೊಂಡು ಕಾಲುವೆ ಕಲ್ಲುಗಳು ಕುಸಿದಿವೆ. ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಬಡಾವಣೆಯನ್ನು ಎ, ಬಿ, ಸಿ ಹಾಗೂ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಂದು ವಿಭಜಿಸಿದ್ದು, ಅಂದಾಜು 250ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮನೆಗಳಿವೆ. ತೆರೆದ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಬಡಾವಣೆ ಜನರ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಆಡುವ ಮಕ್ಕಳು, ವಾಯುವಿಹಾರಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಕಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಆಗಾಗ ಮಳೆಯೂ ಬರುವುದರಿಂದ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳ ಭೀತಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.</p>.<p>ಉದ್ಯಾನ ತ್ಯಾಜ್ಯಮಯ: ಬಡಾವಣೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯಾನದೊಳಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಉರುಳಿಸುವಿಕೆ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು (ಸಿ ಅಂಡ್ ಡಿ ವೇಸ್ಟ್) ಸುರಿಯಲಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆ ನಡುವಿನ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ನಿರ್ಮಾಣ ತ್ಯಾಜ್ಯ, ಹೋಟೆಲ್, ಬೇಕರಿಗಳ ತ್ಯಾಜ್ಯ, ಗೃಹ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಲಾಗಿ ಸುರಿಯಲಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯಾನದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬಳಿಯ ಕಾಲುವೆ, ಗೇಟ್ ಎದುರು ಕಸದ ರಾಶಿಯೇ ಇದೆ. ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲೂ ಪೊದೆಗಳು, ಮರಗಳು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದೇ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಸಮೀಪದ ರಾಘವೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ, ದೇಶಿಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ತೆರಳಲು ಜನರು ಭಯಪಡುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>'ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿರುವ ಈ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಡಾವಣೆಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಹಾವು, ಹುಳಗಳು ಮನೆಗಳತ್ತ ಬರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಒಳ ಚರಂಡಿ ನೀರು ಹರಿಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎನ್ನುವುದು ಬಡಾವಣೆ ನಿವಾಸಿಗಳ ಆಗ್ರಹ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>