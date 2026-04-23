ಸಚಿವರ ತವರಲ್ಲೂ ಭರ್ತಿಯಾಗದ ಹುದ್ದೆ!

<p>ಮೈಸೂರು: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಸಚಿವ ಕೆ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರ ತವರಾದ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇವೆ. ಇದು, ರೈತರ ಒಡನಾಡಿಯೂ ಆಗಿರುವ ರಾಸುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ತೊಡಕಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಬಹುತೇಕ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ, ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 20ನೇ ಜಾನುವಾರು ಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 4,95,598 ದನ, 21,682 ಎಮ್ಮೆ, 2,03,463 ಕುರಿ, 2,08,206 ಮೇಕೆ, 7,349 ಹಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 9,33,298 ಜಾನುವಾರುಗಳಿದ್ದವು. 30,95,800 ಕುಕ್ಕುಟಗಳಿದ್ದವು. ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. 21ನೇ ಜಾನುವಾರು ಗಣತಿಯ ಅಂಕಿ–ಅಂಶ ಇನ್ನೂ ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 31 ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆ, 106 ಪಶುಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ, 60 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 197 ಪಶುವೈದ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಒಟ್ಟು 10 ಸಂಚಾರಿ ಪಶುಚಿಕಿತ್ಸಾ ಘಟಕ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಧನ್ವಂತರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ: ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 139 ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ/ಪಶುವೈದ್ಯರ ಹುದ್ದೆಗಳು ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 102 ಮಂದಿಯಷ್ಟೇ ಕಾಯಂ ನೌಕರರು ಇದ್ದಾರೆ. 10 ಮಂದಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಬರೋಬ್ಬರಿ 27 ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇವೆ!</p>.<p>307 ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹುದ್ದೆಗಳು ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಕಾಯಂ ಇರುವುದು 170 ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 137 ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇವೆ. 16 ಲಿಪಿಕ ನೌಕರರ ಹುದ್ದೆಗಳು ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, 14 ಮಂದಿ ಕಾಯಂ ನೌಕರರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2 ಹುದ್ದೆಗಳಷ್ಟೆ ಖಾಲಿ ಇವೆ. 8 ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಹುದ್ದೆಗಳು ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಷ್ಟೆ ಕಾಯಂ ಇದ್ದಾರೆ. 6 ಮಂದಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದು, ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿ ಇದೆ. ‘ಡಿ’ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು– 295 ಹುದ್ದೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, 64 ಕಾಯಂ ಇದ್ದಾರೆ. 230 ಮಂದಿಯನ್ನು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿ ಇದೆ.</p>.<p>ಹಲವು ತೊಂದರೆ: 27 ಪಶುವೈದ್ಯರ ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇರುವುದರಿಂದಾಗಿ, ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆ ಬಯಸಿ ಕರೆತರುವವರು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ವೈದ್ಯರ ಅಲಭ್ಯತೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಬರಿಗೈಲಿ ಹಿಂತಿರುಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಇದೆ ಅಥವಾ ವೈದ್ಯರು ಬರುವವರೆಗೂ ಕಾಯಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಕೆಲವು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ‘ಪ್ರಭಾರ’ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ, ಆ ವೃದ್ಯರು ಕೂಡ ಹೊರೆ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ!</p>.<p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ನಾಗರಾಜ್, ‘ಖಾಲಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ‘ಪ್ರಭಾರ’ ವಹಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 10 ಪಶು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಮಂಜೂರಾದ ಪಶುಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಗಳಿಗೆ 17 ಮಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ 247 ‘ಡಿ’ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಪಶುವೈದ್ಯರ ಹುದ್ದೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಭರ್ತಿಯಾದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಸೆಳೆಯಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260423-39-1763799702</p>