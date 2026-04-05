ಮೈಸೂರು| ಜ್ಞಾನಬಲ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಶಕ್ತಿಯುತ: ಅಂಕೇಗೌಡ

ಮೈಸೂರು: 'ತೋಳ್ಬಲ, ಹಣಬಲಕ್ಕಿಂತ ಜ್ಞಾನಬಲ ಮುಖ್ಯ. ಹೀಗಾಗಿ, ಪ್ರತಿ ಪೋಷಕರೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿಸಿ ವಿದ್ಯಾವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು 'ಪುಸ್ತಕ ಮನೆ' ಅಂಕೇಗೌಡ ಹೇಳಿದರು.

ಇಲ್ಲಿನ ವಿಜಯನಗರದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಹೊಯ್ಸಳ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಸವಿಗನ್ನಡ ಬಳಗದಿಂದ ಭಾನುವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ 26ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ, 2025ನೇ ಸಾಲಿನ 'ಹೊಯ್ಸಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿ' ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ತೋಳ್ಬಲ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ಬದುಕುಬಹುದು ಎಂಬ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಿಂದಿತ್ತು. ಬಳಿಕ, ಹಣವಿರಬೇಕು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅದೆಲ್ಲಾ ಮುಗಿದಿದೆ. ಈಗಿನದು ಜ್ಞಾನದ ಕಾಲ' ಎಂದರು.

'78 ವರ್ಷದ ನಾನು 52 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕಮನೆಯಲ್ಲಿ 20 ಲಕ್ಷ ಪುಸ್ತಕಗಳಿವೆ. ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಜ್ಞಾನ ಹಂಚಬೇಕೆಂಬ ಬಲದಿಂದ ಯಾರಿಂದಲೂ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಯನ್ನೂ ಪಡೆಯದೇ ಉಚಿತವಾಗಿ ಓದಲು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಹಾಗೂ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿಯಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಪುಸ್ತಕಗಳೂ ಇವೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ:

15 ಮಂದಿ ಸಾಧಕರಿಗೆ 2025ನೇ ಸಾಲಿನ 'ಹೊಯ್ಸಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿ'ಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಪಿ.ಶಿವರಾಜು ಹಾಗೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡ ರಘುರಾಂ ವಾಜಪೇಯಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು. ವೀಣಾ ವಿದ್ವಾಂಸ ವಿ.ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ ಅಭಿಂದನಾ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು.

ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ, ದಿವಂಗತ ಎ.ಪಿ.ಜೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಪುತ್ತೂರು ರಚಿಸಿರುವ ಹಾಗೂ ಸಪ್ನ ಬುಕ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ 'ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ವಿಚಾರಧಾರೆ' ಕೃತಿಯನ್ನು ಪತ್ರಕರ್ತ ಅಂಶಿ ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್, 'ಸವಿಗನ್ನಡ' ವಿಶೇಷಾಂಕವನ್ನು ಕವಯತ್ರಿ ಲತಾ ರಾಜಶೇಖರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು.

ಮೇಲುಕೋಟೆ ವಂಗೀಪುರ ನಂಬೀಮಠದ ಇಳ್ಳೆ ಆಳ್ವಾರ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಡ್ಡೀಕೆರೆ ಗೋಪಾಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮಧುಮೇಹತಜ್ಞ ಡಾ.ವಿ.ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿದುಷಿ ಡಾ.ಕೆ.ಲೀಲಾಪ್ರಕಾಶ್, ಲೇಖಕ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಪುತ್ತೂರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ರಂಗನಾಥ್ ಮೈಸೂರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಂಗನಾಥ್ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಮಾನುಷಾ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು: ನಾಗರಾಜ ವಿ. ಬೈರಿ (ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ), ಎನ್.ಎಸ್.ರಂಗರಾಜು- (ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆ), ಗುರುಬಸವರಾಜ (ಆಯುರ್ವೇದ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ), ಮಂಜಪ್ಪಶೆಟ್ಟಿ ಮಸಗಲಿ (ಜಾನಪದ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಕ), ವಾಮನರಾವ್ ಬೇಕಲ್- (ಗಡಿನಾಡ ಕನ್ನಡ ಸೇವೆ) ಡಿ.ತಿಪ್ಪಣ್ಣ (ಹವ್ಯಾಸಿ ರಂಗಭೂಮಿ), ಜಿ.ಎಸ್.ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ (ಸಹಕಾರ), ಬಿ.ರಮೇಶ್ (ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪೋಷಣೆ), ಅರಸಿಕುಮಾರ್ (ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ), ಮಾಲತಿ ಕುಮಾರ್ (ಕಲಾ ಪೋಷಣೆ), ಗೀತಾ ನಾವಲ್ (ಸಾಹಿತ್ಯ), ಅನುಪಮಾ (ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ವೇದ), ಎಚ್.ಎಸ್.ಉಮಾದೇವಿ (ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸೇವೆ), ಜ್ಯೋತಿ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ (ಸಾಹಿತ್ಯ) ಹಾಗೂ ಪಲ್ಲವಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ (ಭರತನಾಟ್ಯ) ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.