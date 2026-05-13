ವ್ಯಸನದ ವಿರುದ್ಧ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಡಿಗೆ

ಮೈಸೂರು: ಅರಮನೆ ಕೋಟೆ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇಗುಲದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ವಿಶ್ವ ಶುಶ್ರೂಷಕರ ದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಂಗಳವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'ನಶಾ ಮುಕ್ತ ಮೈಸೂರು ನಡಿಗೆ'ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಾಲದಂಡಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯು ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಸೇವನೆಯ ಚಟಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ನಶೆ ಮುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ನಾಗರಿಕರ ಸಹಕಾರ ಅಗತ್ಯ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸೈಕಲ್ಪಟು ಬೃಂದಾ ಸುಹಾಸ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಯುವ ಸಮೂಹ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತು. ಫಿಟ್ನೆಸ್ನತ್ತ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಧೃಡರಾಗಿರಬೇಕು. ಶುಶ್ರೂಷಕರು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 16 ಕಿ.ಮಿ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ. ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿವರೆಗೆ 3,700 ಕಿ.ಮೀ ಅನ್ನು 22 ದಿನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260513-39-809095155</p>