ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಲಿ, ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಲಿ: ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಮೈಸೂರು: 'ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಲಿ–ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಲಿ' ಎನ್ನುವ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಎಡಪಕ್ಷಗಳು ನಗರದ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದವು.

ಈ ಸಂದರ್ಭ ಮಾತನಾಡಿದ ಮುಖಂಡರು, ಅಮೆರಿಕದಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಯುದ್ಧ ನೀತಿಯನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಲು ಸಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

'ಶ್ರೀಮಂತ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ದೇಶಗಳಿಂದು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಇತರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಅಲ್ಲಿನ ತೈಲ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸ್ಥಾಪನೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, ಅಣುಶಕ್ತಿ ನೆಪದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳದ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶಾಲೆ-ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಮೇಲೆ, ನಾಗರಿಕರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಕೊಲ್ಲಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

'ಈ ಯುದ್ಧಗಳಿಂದ ಮೊದಲು ಬಲಿಯಾಗುವುದು ಮಕ್ಕಳು, ಮಹಿಳೆಯರು. ತೊಂದರೆಗಳಗಾಗುವವರು ರೈತ-ಕಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಯುದ್ದ ಕೂಡಲೇ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಥೆ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

'ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿಯಿಂದ ಭಾರತವೂ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಡಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಬೇಕು. ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರಾದ ಟಿ.ಗುರುರಾಜ್, ಸವಿತಾ ಮಲ್ಲೇಶ್, ಒಡನಾಡಿ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಹೊಸಕೋಟೆ, ಕಾಳಚನ್ನೇಗೌಡ, ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘದ ಹೊಸಕೋಟೆ ಬಸವರಾಜ್, ಸಿಪಿಐ (ಎಂ) ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಗದೀಶ್ ಸೂರ್ಯ, ಸಿಪಿಐ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಸಿಪಿಎಂಎಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜವರಯ್ಯ, ಎಸ್ಯುಸಿಐ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರವಿ, ಕೆ.ಬಸವರಾಜ್, ಎನ್.ವಿಜಯ್ಕುಮಾರ್, ಜಯರಾಂ, ನೆಲೆ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ, ಶಾಕುಂತಲಾ, ಬಾಲಾಜಿ ರಾವ್, ಪ್ರಭಾಕರ್, ಯಶೋಧರಾ, ಸೋಮರಾಜೇ ಅರಸ್, ರಾಜೇಂದ್ರ, ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.