‘ಎಡಿನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್’ ನಾಳೆಯಿಂದ

<p>ಮೈಸೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ಸೇಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 6ರಿಂದ ಅಪೊಲೊ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ‘ಎಡಿನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್– 7’ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಎಡಿನ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಬಿಂದು ಜಿ.ಪಿ. ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಅಪೊಲೊ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಟಾಟಾ ಅರಸ್ ಕಾರ್, ಸೇಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ವಹಿಸಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರಹಾಗೂ ಭಾನುವಾರ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ’ ಎಂದು ಗುರುವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಜೂನ್ 6ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.30ಕ್ಕೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮೈಸೂರು ಸಿಎಚ್ಆರ್ಒ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಾಗರ್ ಬಿ.ಎಸ್.ಗೌಡ, ಲೂರ್ದ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಜೋಸೆಫ್, ಶ್ರೇಯಸ್ ಆಳ್ವಾ, ಕುಶಾಲ್ ರಾವ್ ಟಿ., ಮೇದಪ್ಪ, ಕಿಶನ್ ಎನ್., ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-39-1498876968</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>