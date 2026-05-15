ಆ್ಯಪಲ್ ಕಂಪೆನಿ ಉತ್ಪನ್ನ ನಕಲು: ಪ್ರಕರಣ

ಮೈಸೂರು: ಆ್ಯಪಲ್ ಕಂಪೆನಿಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಗಳನ್ನು ನಕಲು ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಕೆ.ಟಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ನಲ್ಲಿರುವ 8 ಅಂಗಡಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

'8 ಟೆಲಿಕಾಂ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪಲ್ ಕಂಪೆನಿಯ ನಕಲಿ ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಪಲ್ ಕಂಪನಿಯ ಲೋಗೋ ಹಾಗೂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಕಲು ಮಾಡಿ ಮಾರುವ ಮೂಲಕ ಕಂಪೆನಿಯ ಬೌದ್ಧಿಕ ಸ್ವತ್ತಿನ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೇ 11ರಂದು 8 ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದಾಗ, ನಕಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ನಕಲಿ ಉತ್ಪನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಆರೋಪಿ ಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ' ಎಂದು ಆ್ಯಪಲ್ ಕಂಪನಿಯ ಪರವಾಗಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತೌಕೀರ್ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲಷ್ಕರ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260515-39-2130689096