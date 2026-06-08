<p>ಮೈಸೂರು: ಕಲೆ ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೋಡುವುದಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಅನುಭವಿಸುವುದು. ಕಲೆಗೆ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯಿದೆ ಎಂದು ಆಡಳಿತ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಸಾಧನಾ ಅಶೋಕ ಪೋತೆ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ವಿವೇಕಾನಂದ ನಗರದ ಭರಣಿ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಗ್ಯಾಲರಿಯ 32ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಕಲೆ ಮನುಷ್ಯನ ಭಾವ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆ, ಕಲಾವಿದರು ಸಮಾಜದ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ತುಂಬುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಈ ಗ್ಯಾಲರಿಯು ಕಲಾವಿದರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಲಾಸಕ್ತರ ಸಂವಾದ ಕೇಂದ್ರವಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದರು.</p>.<p>‘ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಅಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣುವ ಶಿಕ್ಷಣ, ಕಲೆ ಹಾಗೂ ಇತಿಹಾಸ ರಚನೆ ದೇಶದ ಸಾಮರಸ್ಯ ಹಾಳಾಗಲು ಕಾರಣ’ ಎಂದು ರಂಗಕರ್ಮಿ ಅಡ್ಡಂಡ ಕಾರ್ಯಪ್ಪ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಗ್ಯಾಲರಿ ಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ ಶೀಲಾ ಕಾವೇರಪ್ಪ ಭಾವಚಿತ್ರ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಎಂ.ಎಫ್. ಹುಸೇನ್ ಅವರಂತಹ ಕಲಾವಿದರು ಹಿಂದೂ ದೇವತೆಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅಶ್ಲೀಲವಾಗಿ ರಚಿಸಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಬ್ರಿಟಿಷರು ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ತೋರಿಸಿದರು. ನಂತರ ಬಂದ ಕಮ್ಯುನಿಷ್ಟರು, ಸೋಶಿಯಲಿಷ್ಟರು ಇದನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ವೈಚಾರಿಕತೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪರಂಪರೆ ನಾಶಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದರು. ಜೆಎನ್ಯು ಸ್ಥಾಪನೆ, ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಪಾರ್ಟಿ ಹಿಂದೆಯೂ ಇದೇ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ.ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮತ, ಪಂಥ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಬೆರೆತು ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಧರ್ಮವೇ ಭಾಷೆ. ದೇಶದ ಅಸ್ಮಿತೆ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದರೆ ಕೋಮುವಾದಿಗಳು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಡ್ಡೀಕೆರೆ ಗೋಪಾಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕಲಾವಿದ ಬಾಬುರಾವ್ ನಾಡೋಣಿ, ಗ್ಯಾಲರಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಎನ್.ಬಿ. ಕಾವೇರಪ್ಪ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-51-1482354139</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>