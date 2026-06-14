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ಪರಮೇಶ್ವರ ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಲಿದೆ ಮೈಸೂರು ಪ್ರತಿಭೆ

ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಜಹಾಂಗೀರ್ ಕಲಾ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ
ರ್.ಜಿತೇಂದ್ರ
ಆರ್.ಜಿತೇಂದ್ರ
Published : 14 ಜೂನ್ 2026, 6:53 IST
Last Updated : 14 ಜೂನ್ 2026, 6:53 IST
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ಜಹಾಂಗೀರ್ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಪರಮೇಶ್ವರ ಅವರ ಕಲಾಕೃತಿ
ಜಹಾಂಗೀರ್ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಪರಮೇಶ್ವರ ಅವರ ಕಲಾಕೃತಿ
ಕಲಾವಿದ ಪರಮೇಶ್ವರ
ಕಲಾವಿದ ಪರಮೇಶ್ವರ
MysuruArt
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