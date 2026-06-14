ಪರಮೇಶ್ವರ ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಲಿದೆ ಮೈಸೂರು ಪ್ರತಿಭೆ

<p><strong>ಮೈಸೂರು:</strong> ದೇಶದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಲಾ ಗ್ಯಾಲರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಮುಂಬೈನ ಜಹಾಂಗೀರ್ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಯುವ ಕಲಾವಿದ ಎನ್. ಪರಮೇಶ್ವರ ಅವರ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ.</p>.<p>ಜೂನ್ 15ರಿಂದ 22ರವರೆಗೆ ಮುಂಬೈನ ಕಾಲಾ ಘೋಡ ಕಲಾಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಹೀರ್ಜಿ ಜಹಾಂಗೀರ್ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಕಲಾಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲಾಕೃತಿಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಂ.ಎಫ್. ಹುಸೇನ್ರಂತಹ ಗಣ್ಯನಾಮರು ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿರುವ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಕಲಾವಿದನ ಉತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.</p>.<p>‘ಜಹಾಂಗೀರ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಕಲಾವಿದರ ಪಾಲಿಗೆ ದೇಶದ ಅಗ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ ವೇದಿಕೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ದೇಶ–ವಿದೇಶಗಳ ಕಲಾವಿದರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಕಾಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಗದು. ಕಲಾವಿದರ ಆಯ್ಕೆಗೆಂದೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಮಿತಿ ಇದ್ದು, ಅದು ನಮ್ಮ ಕಲಾಕೃತಿ– ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಳೆದು ತೂಗಿಯೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುವಂತಹ ಅವಕಾಶ’ ಎಂದು ಪರಮೇಶ್ವರ ಸಂತೋಷ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.</p>.<p><strong>ಎಂಟು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅವಕಾಶ:</strong></p>.<p>ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೋರಿ ಪರಮೇಶ್ವರ 2017ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. 2024 ಹಾಗೂ 2025ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ ಗ್ಯಾಲರಿಯಿಂದ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ಬಂದಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಿಶೋರ್ ಇಂಗಳೆ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಮಕಾಲೀನ ಸನ್ನಿವೇಶ, ಜನಜೀವನವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವಾರ ಅವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರಲಿವೆ.</p>.<p><strong>ಎಂಎಫ್ಎ ಪದವೀಧರ:</strong></p>.<p>2015ರಲ್ಲಿ ರವಿವರ್ಮ ಕಲಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದ ಪರಮೇಶ್ವರ, 2018ರಲ್ಲಿ ಕಾವಾದಲ್ಲಿ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಚಿತ್ರಕಲೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನೂ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಚಿತ್ರ ರಚನೆಗೆ ಕಲಾವಿದರೂ ಆದ ಅಣ್ಣ ಮಹೇಶ್ವರ ಪ್ರೇರಣೆ. ಪದವಿಯ ಎರಡನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ದಸರಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬಹುಮಾನ ಬಂತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದಿಸೆಯಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೂ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಇವೆಲ್ಲ ಇದೇ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಮುಂದುವರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿತು’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು.</p>.<p><strong>ಹಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿ–ಪ್ರದರ್ಶನ:</strong></p>.<p>ಪರಮೇಶ್ವರ ಈವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ–ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತಾರು ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಜೊತೆಗೆ ದೆಹಲಿ, ಕೊಚ್ಚಿ ಮೊದಲಾದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>2018ರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ರಾಯಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ 2014ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಲಲಿತಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಸಂದಿವೆ.</p>