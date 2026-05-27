ಬಾರದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ: ಕೆಲಸ ನಿರಂತರ!

<p>ಮೈಸೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವಾಕ್ ಮತ್ತು ಶ್ರವಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣ ದೋಷ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲು ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಿಗೆಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಂದ ಇಲಾಖೆಯು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡದಿರುವುದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಇಲಾಖೆಯು ‘ಗೃಹ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆ’ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಶ್ರವಣ ದೋಷ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ, ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಆಯಿಷ್ನಿಂದ ಕೊಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಟಿ.ಎ, ಡಿ.ಎ ಭತ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಪಾಹಾರ, ಭೋಜನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇಲಾಖೆಯು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಸಿವಿನಲ್ಲೇ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು ಕಾರ್ಯಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮರಳುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಯಾ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಿಗೆ ಮೇ 15ರಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಇಲಾಖೆಯು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ನಂಜನಗೂಡು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ 1,650 ಮಂದಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1ರವರೆಗೆ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರೂ ಅವರಿಗೆ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡದೇ ಅಮಾನವೀಯವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಸಮಸ್ತ’ ಆನ್ಲೈನ್ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನು ಕೇಳುವ ಇಲಾಖೆಯು, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಲೂ ₹ 5 ಸಾವಿರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 4 ತಿಂಗಳ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಎಐಯುಟಿಯುಸಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪಿ.ಎಸ್.ಸಂಧ್ಯಾ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ತರಬೇತಿ ಜೊತೆಗೆ ದಿನವಹಿ ತಪಾಸಣೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲೂ ಜಿಲ್ಲೆಯ 1,800 ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಹೇರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನವನ್ನೂ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ’ ಎಂದರು.</p>.<p>₹ 10 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ: ‘ತಾಯಿ-ಮಗು ಆರೈಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನ, ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವನ್ನು ₹ 10 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು. ಪಿಎಫ್, ಇಎಸ್ಐ ಒದಗಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಸಂಧ್ಯಾ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆಯಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಪಿ.ಸಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260527-39-1407019693</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>