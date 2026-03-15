ಮೈಸೂರು|ಆಡಳಿತ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬೋಧಕ ಹುದ್ದೆ: ಕನ್ನಡ ಪರಿಣತಿ ಇಲ್ಲದವರ ನೇಮಕ

ಮೈಸೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ಆಡಳಿತ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಪರಿಣತಿ ಇಲ್ಲದ ಕನ್ನಡೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಬೋಧಕ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.

'ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಕೋಪ ನಿರ್ವಹಣ ಕೇಂದ್ರದ ಬೋಧಕ ಕೆ.ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಜ್ಞಾನದ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸದೇ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ನಿಯಮದಡಿ ಪಡೆಯಲಾದ ದಾಖಲೆ ಸಹಿತ ಎಂ.ಎಸ್.ಟೆಂಟನ್ ಹಾಗೂ ಜೆ.ಆರ್.ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಅವರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು.

ಈ ದಾಖಲೆಗಳ ಅನ್ವಯ, 'ಏಕೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ. ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಎಟಿಐಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಿಳಿಮಲೆ ಅವರು ಮಾರ್ಚ್ 10ರಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾನದಂಡ ಇಲ್ಲ:

'ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಪ್ರಾವಿಣ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯು ನಿಗದಿ ಪಡಿಸದೇ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತ್ತು. 2025ರರ ಜುಲೈ 27ರಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದಿತ್ತು. ಅಂದಿನಿಂದಲೂ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿಲ್ಲ' ಎಂಬುದು ದೂರುದಾರರ ಆರೋಪ.

ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನೇ ಪಡೆದಿಲ್ಲ:

ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರ ನೇಮಕದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಪರಿಣತಿಯ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನೂ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 2ರಂದು ಆಡಳಿತ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯೇ ಮೈಸೂರಿನ ಜೆ.ಪಿ.ಯತಿವಂದಿತ್ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಕೋರಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

'2022–23ರಿಂದ 2025–26ರ ನೇಮಕಾತಿ ಅವಧಿಯು ಇನ್ನೇನು ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಎಟಿಐ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಮಾನದಂಡ ರೂಪಿಸದೇ ಇರುವುದು 'ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷಾ ಅಧಿನಿಯಮ–1963'ದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ದೂರುದಾರರು.

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ನೌಕರರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ, ನುರಿತವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ತಜ್ಞರು ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧಕರನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಪರಿಣತಿಯ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅನುಸರಿಸದಿರುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಸತ್ಯಶ್ರೀ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ.