5ಕೆ ಓಟ: ಅಪೂರ್ವಾ, ರಾಹುಲ್‌ ಪ್ರಥಮ

ಮೈಸೂರು: ಎಟಿಎಂಇ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಿವಿಲ್ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅಪೂರ್ವಾ ಹಾಗೂ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೈ.ಆರ್. ರಾಹುಲ್ ಭಾನುವಾರ ಇಲ್ಲಿನ ಓವೆಲ್ಸ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 5 ಕಿ.ಮೀ. ಓಟದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಎಟಿಎಂಇ ಕಾಲೇಜಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ 'ಆತ್ಮೀಯ-2ಕೆ26' ಅಂಗವಾಗಿ 'ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಗೌರವಿಸೋಣ, ಸ್ವಚ್ಛ ನಗರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸೋಣ' ಎಂಬ ಘೋಷವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಈ ಓಟ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಓವೆಲ್ ಮೈದಾನದಿಂದ ಓಟ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತು. ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಆಚಾರ್ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಎಂ.ಆರ್. ಧನುಷಾ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಕಾಲೇಜಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಲ್. ಅರುಣ್ಕುಮಾರ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ.ಶಿವಶಂಕರ್, ಖಜಾಂಚಿ ಆರ್.ವೀರೇಶ್, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಎಲ್.ಬಸವರಾಜ್, ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಮೂರ್ತಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುಟ್ಟೇಗೌಡ, ಡೀನ್ ಡಾ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಓಟದ ಫಲಿತಾಂಶ: ಎಟಿಎಂಇ ಕಾಲೇಜು ವಿಭಾಗ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು: ಅಪೂರ್ವಾ (ಸಿವಿಲ್ ವಿಭಾಗ)–1, ನಿಶಾ ( ಡಿಸೈನ್ ವಿಭಾಗ)–2, ಮಾಧುರ್ಯ (ಡಿಸೈನ್)–3; ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: ವೈ.ಆರ್. ರಾಹುಲ್ (ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್)–1, ರಮೇಶ್ (ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್)–2, ರಚನ್ ದೇವಯ್ಯ (ಎಐಎಂಎಲ್)–3. ಸಿಬ್ಬಂದಿ: ಎಸ್. ಪ್ರದೀಪ್–1, ಮನುಕುಮಾರ್–2, ಎಚ್.ಡಿ. ಸತೀಶ್–3.</p>.<p>ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವಿಭಾಗ: ಪುರುಷರು: ಪುರುಷೋತ್ತಮ್–1, ಭರತ್ರೆಡ್ಡಿ–2, ಸುಮಂತ್–3; ಮಹಿಳೆಯರು: ಎಸ್. ದೀಕ್ಷಿತಾ–1, ಸಭಾ–2, ಎನ್.ಆರ್. ಶೋಭಾ–3.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>