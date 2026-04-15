ಆಟೊ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಹಣ ಹಂಚಿದ ಉದ್ಯಮಿ

ಮೈಸೂರು: ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ಆಟೊ ಚಾಲಕರಿಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಸಲುವಾಗಿ ಉದ್ಯಮಿ ಕಿರಣ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ತಲಾ ₹200 ಹಂಚಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಧನ್ವಂತರಿ ರಸ್ತೆಯ ಬಂಕ್ ಒಂದರ ಬಳಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಅನಿಲಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದವರಿಗೆ ಅವರು ಹಣ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'30 ವರ್ಷದಿಂದ ಆಟೊ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದೇವೆ. ಅನಿಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಚಾಲಕರು ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಗರದ ಮೂರು ಕಡೆ ಒಟ್ಟು ₹5 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಕಿರಣ್ ರಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>