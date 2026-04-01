‘ಆಯುರ್ವೇದ: ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿ’

ಮೈಸೂರು: 'ಆಯುರ್ವೇದ ಆರೋಗ್ಯ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆ ಆಯುಕ್ತ ಸುನೀಲ್ ಪನ್ವರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ 'ಪ್ರದಾನಮ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಭಾರತದ ಪುರಾತನ ಮತ್ತು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಪರಂಪರಾಗತ ಜ್ಞಾನದ ಕೊಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಆಯುರ್ವೇದ ಕೇವಲ ಔಷಧೋಪಚಾರವಲ್ಲ. ಪುರಾತನ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಧಾನದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ದೇಹ, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆತ್ಮದ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆಹಾರ ಕ್ರಮ, ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಯೋಗ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮ್ಯಾಗ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವತಿಯಿಂದ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣ ಮತ್ತು ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಮ್ಯಾಗ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಂ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಬಿ.ಇ.ಸತೀಶ್ ಮತನಾಡಿದರು. ವಿವೇಕಾನಂದ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಿ.ಎನ್.ಗಣೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀವತ್ಸ, ಸಹಾಯಕ ಆಡಾಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಲೋಕೇಶ್ ಡಿ.ಸಿ., ಸ್ಥಾಯಿ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಎಚ್.ಕೆ.ಶಶಿರೇಖಾ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>