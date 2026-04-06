‘ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದ ನಾಯಕ’

ಮೈಸೂರು: 'ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಂಘರ್ಷಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ, ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಡಿಗಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದು ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್ ರಾಂ' ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಎಲ್. ಹನುಮಂತಯ್ಯ ಸ್ಮರಿಸಿದರು.

ಮೈಸೂರು ನಗರ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯು ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಡಾ.ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್ ರಾಂ ಅವರ 119ನೇ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ಅಪ್ರತಿಮ ಆಡಳಿತಗಾರರಾಗಿದ್ದ ಅವರು 30 ವರ್ಷ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಖಾತೆಗಳ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಹಲವು ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ತಂದರು. ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಹಾರ ಕಾಯ್ದೆ, ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಕಾಯ್ದೆ, ಸಮಾನ ಕೂಲಿಗೆ ಸಮಾನ ವೇತನ, ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಾಯ್ದೆಗಳ ಕಾಯಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಅವರು ಕಾರಣ' ಎಂದು ನೆನೆದರು.

'ರೈಲ್ವೆ, ಕೃಷಿ, ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆ, ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ, ಸಂಪರ್ಕದಂತಹ ಮಹತ್ವದ ಇಲಾಖೆಗಳ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸ್ಥಿತಿಯ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಚೇತನ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಬರೆದವರು. ಸಮರ್ಥ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರಾಗಿ ಬಾಂಗ್ಲಾ ವಿಮೋಚನೆಗೆ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಹೊಸ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನಿಸಿತ್ತು' ಎಂದರು.

'ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘರ್ಷ ಹಾಗೂ ಬಾಬು' ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ನಿವೃತ್ತ ಐಆರ್ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಭೀಮಶಂಕರ್, '27ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಸಕರಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಬಾಬೂಜಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿದ್ದ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಗಳ ಕಂದಕಗಳ ನಡುವಿನ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾನೂನು ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಸಿವನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಯ ಕಾಯ್ದೆ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯನ್ನು ಅಂದೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದರು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಜೆ. ವಿಜಯಕುಮಾರ್, ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್. ಮೂರ್ತಿ, ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಡಾ.ಡಿ.ತಿಮ್ಮಯ್ಯ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಕೋಟೆ ಶಿವಣ್ಣ, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚಂದ್ರಮೌಳಿ, ಮುಖಂಡರಾದ ಎಡತಲೆ ಮಂಜುನಾಥ್, ತಲಕಾಡು ಮಂಜುನಾಥ್, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್, ಸುಧಾ ಮಹದೇವಯ್ಯ, ಬೈರಾಪುರ ಮರಯ್ಯ, ಶಿವಪ್ರಸಾದ್, ಈಶ್ವರ್ ಚಕ್ಕಡಿ, ಸಂತೋಷ್ ಮಳಿಯೂರ್, ಪುಷ್ಪಲತಾ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ, ಸುನಂದ್ ಕುಮಾರ್, ಮುರುಡೇಶ್, ರಾಮು, ಮನೋಜ್, ಪಿಲ್ಲಳ್ಳಿ ಶಿವಕುಮಾರ್, ದಾಸನೂರ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ, ಕಾರಾಪುರ ಸಿದ್ದರಾಜು, ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್, ಸುರೇಶ್ ಕೈಲಾಸಪುರಂ, ಗುರು, ವಿಜಯ್, ನಾಗೇಶ್ ಕಂದೇಗಾಲ, ಸುರೇಶ್ ಪಾಳ್ಯ, ಚರಣ್ ರಾಜ್, ಶಿವಶಂಕರಮೂರ್ತಿ, ನಾಗರಾಜ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ